In januari nam Alcott afscheid van zijn professionele carrière. In Melbourne behaalde hij nog één keer de finale van een Grand Slam. Ondanks dat hij deze niet won, Sam Schröder was verrassend te sterk, denkt hij nog met veel plezier terug op zijn afscheidstournee.

Prachtig feest

"Mijn laatste Australian Open was ongelooflijk mooi. Het was een prachtig feest. Het was onwerkelijk hoeveel berichten van over de hele wereld ik heb ontvangen. Op weg naar die laatste wedstrijd had ik zowel opwinding als zenuwen. Het was een bizarre week geweest. Ik had de Australiër van het Jaar-award gewonnen. Ik vloog daarom door het hele land."



"Ik denk dat dit zijn tol eiste toen ik de baan op ging. Maar ook achteraf zou ik het niet anders hebben gedaan. Het is een prachtige prijs, vooral vanwege het werk dat ik heb gedaan voor de gehandicaptensport. Natuurlijk had ik liever de finale gewonnen, maar ik heb er vrede mee."





Pensioen

"Na het matchpoint besefte ik direct dat het klaar was. Ik voelde dat het tijd werd om met pensioen te gaan. Mijn tegenstander Sam Schröder speelde zo goed dat ik het verdiende om te verliezen. Met hem en een hoop andere spelers, denk ik dat de toekomst voor rolstoeltennis er heel goed uitziet."

"Ik kreeg daarna enorm veel berichten - zoveel DM's als berichten van tennissers zoals Vika Azarenka, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios, Ash Barty en Thanasi Kokkinakis. Ik ben enorm dankbaar voor hun steun om gehandicaptensport 'heel gewoon' te maken."

Prachtig bericht

"Het was een speciaal einde van een hele speciale carrière. Ik ben erg dankbaar voor wat we samen hebben bereikt. Want het is niet alleen mijn verdienste, maar van iedereen om mij heen."

"Ik kreeg een prachtig bericht van Andy Murray tijdens mijn laatste persconferentie. Hij keek naar mijn wedstrijd met zijn dochters en zei dat zij allemaal vragen stelden over mensen met een handicap. Hij zei dat het de perfecte manier was om met hen over handicaps te praten. Hij werd er zelfs emotioneel van en schreef: ‘heel erg bedankt’."





Legende

"Toen ik het las, begon ik direct te huilen. Want hier gaat het wat mij betreft allemaal om. En om dan dit te horen van zo’n legende... Ik ben eeuwig dankbaar dat we maatjes zijn. Het feit dat zoveel van de toptennissers echt om rolstoeltennis geven, is heel belangrijk. Als zij er waarde aan hechten, heeft het ook waard voor anderen."



"Ik heb me altijd gewaardeerd gevoeld bij Grand Slams, vooral op de Australian Open. Ze hebben een lange weg afgelegd wat betreft het op de kaart zetten van gehandicaptentennis. Het is best gaaf om daarbij betrokken te zijn geweest."





Erfenis

"Voor mij is dat veel groter dan de trofeeën. Het is episch om te weten dat kinderen en jongeren met een handicap voor het eerst naar iemand op tv kijken die net zo zijn als zij. Dat is de reden waarom ik opsta, niet om gouden medailles en Grand Slams te winnen. Daarom heb ik er ook vrede mee dat ik die wedstrijd tegen Sam heb verloren. De erfenis die ik heb achtergelaten was het hogere doel."

"Wat is uiteindelijk het verschil tussen zeven en acht Australian Open-titels? Ik kijk nog steeds terug op mijn carrière en kan niet trotser zijn op wat ik heb bereikt. Elk jaar in de Rod Laver Arena kunnen spelen en omhoog kunnen kijken op de middelste rij waar alle stoelen voor gehandicapten zijn, is zo'n bijzondere herinnering voor mij."



"Die volle tribune bezorgt mij nu nog steeds tranen in mijn ogen. Daarom heb ik in mijn laatste toespraak al die mensen bedankt voor hun komst. Zij hebben mijn leven veranderd. De gedachte dat ik zelfs maar een kleine impact op hun leven heb gehad, is beter dan welke trofee ook."





Dankbaar

"Wat we samen hebben gedaan om overal een grotere vertegenwoordiging van mensen met een handicap te hebben; op onze schermen, op onze sportvelden... en niet alleen in Australië, maar over de hele wereld, is gewoon geweldig. Mijn wedstrijden waren live te zien op Eurosport. Dat vind ik nog steeds een hele eer."



"Ik doe alleen het tennisgedeelte. Ik heb het geluk dat ik twee woorden aan elkaar kan rijgen en een goed verhaal kan vertellen, maar degenen die het uitzenden en degenen die ernaar kijken, hebben dit samen met mij bereikt. Ik ben hen daar altijd dankbaar voor."

Maak lol

"Als ik kinderen met een handicap een advies zou geven, zou ik zeggen dat je trots moet zijn op en gelukkig moet zijn met wie je bent. Ga gewoon naar buiten en maak lol!"



"Toen ik jong was haatte ik mezelf en mijn handicap enorm, vooral omdat ik anders was. Het moment dat ik mijn handicap heb omarmd, veranderde mijn leven. Het zorgde ervoor dat ook iedereen om mij heen het beter accepteerde."



"Dus mijn boodschap voor elke niet-gehandicapte persoon is om zo normaal mogelijk te doen tegen iemand die wel een handicap heeft. Als je het feit wegneemt dat ik in een rolstoel zit, wie ben ik dan? Ik ben gewoon een normaal persoon."

Sluit niet buiten

"Er bestaat niet zoiets als een slechte of een domme vraag, zolang je deze maar op de juiste manier stelt. Eigenlijk is het slechtste wat je kunt doen geen vragen stellen en een gehandicapte per ongeluk uitsluiten - of dat nu in je werk, in het onderwijs, in de sport, in je persoonlijke leven is, zoals daten, wat het ook is."

"De beste manier om te leren is door iemands ervaring, dus wees niet bang om 'gedag' te zeggen en doe mee. Betrek iemand met een handicap in alles wat je doet. Dat is de enige manier waarop we het moeten doen en vooruit kunnen blijven gaan."

