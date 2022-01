2G-wet

Een paar weken terug kwam Frankrijk juist met het nieuws dat Djokovic ook zonder prik welkom was op Roland Garros, waar hij dit jaar zijn titel wil verdedigen . Nu stellen bronnen rondom de Franse regering dat buitenlandse atleten die in Frankrijk meedoen aan sportevenementen verplicht zijn een coronabewijs te overleggen.

"De nieuwe wet geldt voor publiek, maar ook voor sporters. Laat het duidelijk zijn dat er geen uitzonderingen zullen worden gemaakt," aldus het ministerie van Sport.

Naast Roland Garros, dat dit jaar op 21 mei begint, zullen ook andere buitenlandse atleten die in Frankrijk aan sportevenementen meedoen een coronabewijs moeten laten zien. Dit geldt dus ook voor rijders in de Tour de France, die op vrijdag 1 juli van start gaat. Sommige rijders hebben vermoeidheidsklachten gemeld na het nemen van het vaccin, maar naast dat is ook de datum waarop de prik is gezet belangrijk.

Volgens de nieuwe wet is het coronabewijs alleen geldig als de laatste prik minder dan zeven maanden geleden is gezet. Sommige rijders hebben hun prik al voor het nieuwe jaar laten zetten en zullen dus een nieuwe booster moeten nemen om te voldoen aan de regels van het coronabewijs.

Naast wielrenners moeten ook buitenlandse voetballers die in Frankrijk spelen volledig gevaccineerd zijn en moeten coureurs die meedoen aan de 24 Uur van Le Mans ook een geldig coronabewijs overleggen.

Rusland

Nu Frankrijk alle ongevaccineerde atleten gaat weren, lijkt de politieke tombola tussen landen begonnen. Wie verwelkomt ongevaccineerde sporters wel, en wie niet? Alexander Medvedev, een hoge tennispief in Rusland, heeft al te kennen gegeven dat Djokovic 'gewoon' welkom is bij toernooien en gooit er nog even een schepje bovenop:

"Ik ken Novak persoonlijk en ik wil hierbij mijn steun aan hem aanbieden in deze rottige tijden. Het is een triest en pijnlijk geval. De man heeft niks verkeerds gedaan en heeft een aantal dagen gevangen gezeten in een cel. Waar is de gerechtelijke onafhankelijkheid", zo foetert Medvedev.

