Del Potro, ooit een van de grootste aanstormende talenten in de tenniswereld, bezet nu de 757e plek op de wereldranglijst, wat normaal gesproken veel te laag is om aan dit soort toernooien mee te doen, maar de organisatie van het Argentina Open schiet Del Potro te hulp met een wildcard.

De voormalig US Open-kampioen kampt al zijn hele carrière met blessures en speelde zijn laatste wedstrijd op het toernooi van Queens in de zomer van 2019. Sindsdien is hij vier keer onder het mes gegaan en net wanneer iedereen dacht dat de carrière van de Argentijn eigenlijk wel voorbij was, kondigt hij in eigen land zijn comeback aan.

Rio

Als alles goed gaat op de Argentina Open speelt de voormalig nummer 3 van de wereld een week later ook mee op het ATP-toernooi van Rio de Janeiro, waar hij ook een wildcard voor heeft ontvangen.

