De afgelopen jaren kwam Del Potro niet in actie op officiële toernooien vanwege slepende blessures. Met name de knie van de Argentijn is al erg lang een probleem. Het is meer dan twee jaar geleden dat Del Potro zijn laatste toernooi speelde.

Daarna werd Del Potro vier keer geopereerd aan zijn knie, maar zonder het gewenste resultaat. Vandaar dat hij nu besloten heeft om te stoppen. ''Ik wil leven als een 33-jarige en geen pijn meer hebben.'' aldus de voormalig nummer drie van de wereld.

ZIjn laatste wedstrijden zal Del Potro spelen op het ATP toernooi van Buenos Aires. Del Potro neemt dus afscheid in zijn thuisland: ''Ik kon niet stoppen met deze sport zonder een volwaardig afscheid. Waar kan ik dat beter doen dan hier in Buenos Aires?''

Del Potro kende aan succesvol begin van zijn carrière. In 2009 won hij verrassend de US Open en hij won twee olympische medailles. Met zijn harde groundstrokes was de Argentijn met name op de snellere banen iemand die altijd in staat was om voor een verrassing te zorgen. Zijn laatste hoogtepunt was de US Open finale van 2018, waar hij verloor van Novak Djokovic.

