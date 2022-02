De Rus was blij met het bereiken van deze mijlpaal. Het wereldnieuws overschaduwde echter zijn gevoelens. "Op een dag als dit weet je dat tennis soms niet belangrijk is. Het is zwaar om de ontwikkelingen te volgen. Ik ben 100 procent voor vrede. Als tennisser hoop ik dat ik daar een bijdrage aan kan leveren." Nog voordat Medvedev in actie kwam in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Acapulco, wist hij al dat hij Djokovic van zijn troon had gestoten. De Serviër had verrassend verloren van Jiri Vasely in Dubai. Medvedev versloeg vervolgens in Mexico Yoshihito Nishioka in twee sets (6-2, 6-3).De Rus was blij met het bereiken van deze mijlpaal. Het wereldnieuws overschaduwde echter zijn gevoelens. "Op een dag als dit weet je dat tennis soms niet belangrijk is. Het is zwaar om de ontwikkelingen te volgen. Ik ben 100 procent voor vrede. Als tennisser hoop ik dat ik daar een bijdrage aan kan leveren."

AusOpen | Medvedev ontploft! Rus stoort zich aan luidruchtige vader van Tsitsipas

Ad

Rollercoaster

Tennis Tennis | "Een donkere periode in mijn leven" - Nick Kyrgios openhartig over mentale problemen 4 UUR GELEDEN

Tijdens zijn partij tegen Nishioka probeerde hij alles van zich af te zetten. "Ik wist eerlijk gezegd niet dat ik op nummer 1 zou komen wanneer Djokovic zou verliezen. Op het moment dat ik dit hoorde, was ik uiteraard trots. Maar door de inval in de Oekraïne had ik toch gemengde gevoelens. En toen moest ik zelf nog spelen. Ik heb gelukkig gewonnen, maar deze dag was een echte rollercoaster."



Dat uitgerekend zijn landgenoot Andrey Rublev samen met de Oekraïner Denys Molchanov donderdag het dubbelspel wonnen van het toernooi in Marseille maakt Medvedev blij. "Geweldig. In een tijd als dit moeten mensen samen blijven. Dat is het belangrijkste."

Revanche

Medvedev treft zaterdag Rafael Nadal in de halve finale in Acapulco. De Rus krijgt de kans om revanche te nemen voor zijn nederlaag in de finale van de Australian Open.

AusOpen | Kijk hier naar de hoogtepunten van de heroïsche finale tussen Nadal en Medvedev

In de andere halve finale staan Stefanos Tsitsipas en Cameron Norrie tegenover elkaar. Ook deze partij staat gepland op zaterdag.



Tennis Tennis | Gediskwalificeerde Zverev ontvangt maximale boete na aanval op umpire 5 UUR GELEDEN