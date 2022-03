Nadal won twintig partijen op rij en was in 2022 tot en met eind maart ongeslagen, maar Taylor Fritz slaagde erin om hem de voet dwars te zetten in de finale van Indian Wells. Dit had onder meer te maken met het zware ademen van de Spanjaard, die toen nog niet wist dat sprake was van een stressfractuur in zijn rib. Dat kost hem vier tot zes weken.

“Deze blessure voor Nadal is grote tegenvaller. Eentje die we ook absoluut niet zagen aankomen”, zo reageert Eurosport-expert Corretja op het medisch bulletin van Nadal. “Hij verkeerde in perfecte vorm, speelde met vertrouwen en won partij na partij. Een betere start van het jaar had Nadal zich niet kunnen wensen, maar daar staat nu een dikke streep doorheen.”

Streep door gravelseizoen

Corretja vermoedt dat het drukke schema van Nadal heeft bijgedragen aan zijn nieuwe blessure, omdat zijn lichaam niet meer helemaal gewend was aan het slopende schema van de gemiddelde tennisser. “Weet je wat pas echt zonde is? Nadals beste periode van het jaar was aanstaande: het gravelseizoen.”

“Er zit nu niets anders op dan weer herstellen, weer de training hervatten en hopelijk nog een toernooitje meepakken voordat Roland Garros alweer voor de deur staat. Zelfs ondanks deze blessure zijn de verwachtingen ontzettend hoog.”

“Als Nadal van de partij is in Parijs, behoort hij direct tot de favorieten. Ik kan alleen maar hopen dat Nadal in goede vorm aan Roland Garros kan beginnen, want het is om allerlei redenen ontzettend belangrijk dat hij tot de deelnemers behoort.”

Kwetsbaar

Een andere Eurosport-analist, Chris Evert, spotte tijdens de finale van Indian Wells al een kwetsbare versie van Nadal. “Rafa had het zwaar. Hij had een vermoeide blik op zijn gezicht en oogde menselijk. Rust is nu belangrijk voor hem, want als je eenmaal op leeftijd raakt, kun je gewoon niet meer zoveel spelen als alle jonge handen. Nadal tennist al zijn hele leven en dat heeft zijn weerslag op je lichaam.”

“Niets verbaast me meer als het om Nadal gaat. Hij blijft maar indruk maken en toont keer en keer opnieuw wat een enorme strijder en vechter hij is en al zijn succes is nooit ten koste gegaan van zijn bescheidenheid. Rafa is behalve een geweldige tennisser ook een fantastisch persoon.”

