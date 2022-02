Met 21 Grand Slam-overwinningen is Nadal sinds een maand alleen recordhouder. Nummer één van de wereld is hij echter al ruim twee jaar niet meer. En dat gaat ook niet meer gebeuren, denkt hij zelf. "Die tijd is voorbij. Lang ben ik er wel voor gegaan, maar toen liet mijn lichaam het niet toe. Ik moet daarom andere doelen stellen."



"Ik speel simpelweg te weinig", verklaarde Nadal deze uitspraak tijdens een persconferentie bij het Mexican Open. "En voor mijn lichaam zou ik eigenlijk nog minder in actie moeten komen. Maar dan kan ik net zo goed stoppen met tennis."

Pieken tijdens de Grand Slams

Abierto Mexicano Telcel Tennis | Alexander Zverev uit de Mexican Open gezet na aanval met racket op scheidsrechter 3 UUR GELEDEN

De 35-jarige Spanjaard heeft nu nog als enige doel om te pieken tijdens de Grand Slams. De positie op de wereldranglijst is minder belangrijk. Momenteel bezet hij de vijfde plaats.



Dat Nadal wel in actie komt in Mexico heeft een simpele reden. "Dit is een toernooi waar ik goede herinneringen aan bewaar."

Persoonlijk record

In Mexico is Nadal doorgedrongen tot de laatste zestien. In de eerste ronde versloeg hij Dennis Kudla met 6-3, 6-2. Het was de elfde overwinning op rij dit jaar van Nadal; een evenaring van zijn persoonlijk record. Ook in 2014 begon hij met dit aantal zeges aan het seizoen.

Donderdag kan Nadal de zegereeks verder voortzetten in Acapulco wanneer hij wint van Stefan Kozlov.

