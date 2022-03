In de persconferentie na zijn gewonnen tweederondepartij tegen de Engelsman Dan Evans zegt de 21-voudig Grand Slam-winnaar het volgende over de situatie van Osaka . "Dit soort vragen zijn moeilijk om antwoord op te geven. Het makkelijke antwoord is dat ik me rot voel over wat haar is overkomen, iets wat nooit zou mogen gebeuren. Maar de realiteit is dat zoiets nou eenmaal af en toe wel gebeurt."

"Ik heb medelijden met haar, maar we hebben als tennisspelers een geweldig leven. We leiden een fantastisch leven en maken mooie ervaringen mee dankzij ons leven. We hebben genoeg geld, en ondanks dat het vervelend is dat dit soort dingen gebeuren moeten we er als spelers voorbereid op zijn. We staan in de belangstelling van veel mensen, en we vinden het fijn dat er veel mensen zijn die ons aanmoedigen. Aan de andere kant moeten we dit soort incidenten gewoon accepteren."

Ad

"Ik snap dat Osaka anders in elkaar zit dan anderen. Ze heeft in het verleden veel moeite gehad met mentale problemen en het enige wat ik haar wens is dat ze hier overheen komt en goed herstelt. Niets is perfect in dit leven, we moeten bereid zijn om dit soort dingen te slikken", aldus de Spanjaard.

Tennis Wimbledon | Medvedev moet mogelijk eerst afstand nemen van Poetin voordat hij mag meedoen EEN UUR GELEDEN

Mee leren omgaan

Toen Murray na zijn nederlaag tegen Alexander Bublik werd gevraagd naar het incident, zei de Schot dat hij meeleeft met Osaka , maar hij vertelde in de persconferentie ook dat spelers mentaal voorbereid moesten zijn op beledigingen.

"Het is een moeilijke situatie", meldde hij. "Ik zou niet zeggen dat ik het vaak heb gezien bij tennis - ik weet dat het in het verleden is gebeurd, maar ik denk niet dat het zo'n groot probleem is bij tennis als in andere sporten."

"Als ik naar een voetbalwedstrijd kijk en een speler moet een inworp of corner nemen terwijl het publiek verbaal op die speler inhakt, denk ik altijd van: hoe is dat toegestaan? Dit kun je gewoon niet maken. Als je zulk gedrag vertoont als je over straat loopt of in welke werkomgeving dan ook, dan wordt dat natuurlijk niet getolereerd."

AusOpen | Wilander en McEnroe bespreken situatie van uitgeschakelde Osaka

Tennis Tennis | “Zelfs Kyrgios gaat dubbelspel niet populair maken” - Evert over feestpartijen 2 UUR GELEDEN