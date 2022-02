Djokovic was begin deze week in goede vorm in Dubai en liet zijn tegenstanders geen kans. Tegen Jiri Vesely was vandaag echter geen kruid gewassen. De Tsjech serveerde de hele wedstrijd geweldig en kon ook in de rally goed mee met Djokovic. De eerste set had Vesely aan een break genoeg om deze met 6-4 te winnen.

De tweede set leek een kopie van de eerste te worden. Vesely brak Djokovic, die op zijn beurt geen kans had op de service van de Tsjech. Bij een 5-4 stand serveerde Vesely voor de wedstrijd, maar werd de druk hem toch te veel. Djokovic sloeg op het derde breakpoint toe en de wedstrijd leek te kantellen.

Vesely liet zich echter niet gek maken en serveerde solide richting een tiebreak. In de tiebreak vloog hij uit de startblokken en stond al snel met 3-0 voor. Djokovic kwam daarna iets dichterbij, maar met een dubbele fout gaf hij Vesely de gelegenheid om het karwei af te maken. Op eigen service benutte Vesely het matchpoint en dus zit het toernooi er voor Djokovic op.

Met Medvedev als ranglijstaanvoerder is er voor het eerst sinds 2004 een nummer 1 van de wereld die niet uit het rijtje Federer, Nadal, Djokovic, Murray komt.

