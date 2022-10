Of hij een poging kan doen om in ieder geval in de buurt van de records te komen heeft te maken met hoeveel hij zal spelen en hoe lang het zal duren, denkt Ivanisevic. "Hij is fysiek altijd fit, dat is nooit een probleem geweest en als dat zo blijft, ben ik ervan overtuigd dat hij in de top kan blijven meespelen.

"Alles wat met records te maken heeft" is interessant voor Djokovic, benadrukte de Kroatische coach. Dit jaar miste de 35-jarige enkele toernooien in Noord-Amerika en Australië vanwege zijn ontbrekende coronavaccinatie.

Djokovic zat daardoor voor de buis tijdens de US Open en de Australian Open. De jacht op het titelrecord zal de komende jaren ook afhangen van het feit of de 21-voudig Grand Slam-winnaar als niet-gevaccineerd persoon weer enkele landen mag binnenkomen.

ATP Finals

Het einde van het huidige seizoen is daarentegen zeker. "Het is duidelijk dat hij in Turijn zal spelen tijdens de ATP Finals, maar het blijft de vraag of hij als eerste naar Parijs gaat."

Vanaf 31 oktober vinden de laatste Masters van het jaar plaats in de Franse hoofdstad, waarna twee weken later de seizoensfinale plaatsvindt in Turijn.

Na zijn overwinning in het Kazachstaanse Astana is Novak Djokovic zeker van een plek bij de ATP Finals aan het einde van het jaar in Turijn. Dankzij zijn beschermde positie die de Serviër verkreeg door de winst op Wimbledon, mag de 21-voudig Grand Slam-winnaar zich opmaken voor het officieuze WK Tennis volgende maand.

Novak Djokovic met de trofee in Astana Foto: Getty Images

