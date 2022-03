De soap rondom Djokovic, zijn ongevaccineerde status en het daardoor niet kunnen deelnemen aan ATP-toernooien blijft maar door etteren. Het lijkt inmiddels een eeuwigheid geleden dat we de beelden zagen van schreeuwende fans buiten het quarantainehotel in Melbourne , waar Djokovic noodgewdwongen moest verblijven in afwachting van goedkeuring van zijn visum.

Djoko niet welkom, en daardoor miste hij al het prestigieuze De Serviër werd vlak voor het toernooi gedeporteerd door de Australische overheid en kon daardoor zijn titel op de Australian Open niet verdedigen. Ook op Amerikaans grondgebied wasniet welkom, en daardoor miste hij al het prestigieuze Indian Wells , en moet hij volgende week de Miami Open aan zich voorbij laten gaan.

Nummer 1-positie

De Serviër raakte door het missen van al deze toernooien al zijn nummer 1-positie van de wereld kwijt aan Daniil Medvedev, maar door de snelle uitschakeling van de Rus in de Californische woestijn greep Djokovic zonder te spelen die positie al snel terug.

In de tussentijd was er ook goed nieuws voor de nummer één van de wereld. Hij deed al mee aan de Qatar Open, waar hij onder meer won van Karen Khachanov, maar verrassend zijn Waterloo vond tegen de Tsjech Jery Vesely. Daarnaast hebben ook de Monte Carlo Masters, De Servië Open en Roland Garros toegezegd Djokovic toe te laten tot hun toernooi.

Toronto Masters

Aan het lijstje gemiste toernooien kunnen we dus nu ook de Toronto Masters toevoegen, als we toernooidirecteur Eugene Lapierre moeten geloven. Zoals het er nu uitziet, moeten buitenlanders volledig zijn gevaccineerd om het land binnen te komen. Lapierre vertelt het volgende aan Le Journal de Montreal. "Het zou voor Djokovic 'onmogelijk' zijn om deel te nemen aan de Canadian Open als de reglementen in het land gelijk blijven."

"We gaan ervan uit dat er gaandeweg veranderingen zullen zijn, mocht de situatie verbeteren of verslechteren. Als het toernooi vandaag zou plaatsvinden, zou het voor Djokovic onmogelijk zijn naar Canada af te reizen en deel te nemen aan het toernooi, dus we wachten het af", aldus Lapierre.

