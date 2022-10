"Ik weet niet wat dat woord betekent in jouw taal, maar het betekent niets goeds in de mijne", zei Djokovic met een glimlach. Hij voegde eraan toe: "Ik ben liever niet het tennismonster."

Djokovic legde uit: "De statistieken tegen de meeste topspelers zijn positief en dat is geweldig. We spelen zoveel toernooien en sommigen van ons zijn hier veel meer geweest dan de jonge spelers. Veel wedstrijden kunnen helpen als je voor uitdagingen staat en je week in week uit tegen de beste tegenstanders speelt. Ik heb het goed gedaan in mijn carrière. Dat is wat ik altijd al wilde bereiken."

Na zijn Wimbledon-zege dit jaar heeft Djokovic nu 21 Grand Slam-zeges, alleen Australian Open en Roland Garros-winnaar Rafael Nadal heeft vaker één titel meer dan de Serviër.

