"Ik sta volledig achter het WTA-standpunt, omdat we niet genoeg informatie hebben over haar welzijn", gaf Djokovic aan tijdens een persconferentie bij de Davis Cup.

"Haar gezondheid is op dit moment het allerbelangrijkste in de tennissport", vervolgde de nummer één van de wereld die zich met Servië voorbereidt op het treffen met Kroatië in de halve finale.

Veel zorgen om Peng

De WTA maakt zich veel zorgen om Peng, die China’s voormalig vice-premier Zhang Gaoli onlangs beschuldigde van seksueel misbruik drie jaar geleden. Sindsdien is haar Weibo-account op social media afgesloten en was ze ook enige tijd vermist.

Twee weken geleden doken er video’s op van Peng bij een diner en een tenniswedstrijd voor de jeugd. Ook had ze eind november een videogesprek met de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité Thomas Bach.

IOC

Het IOC stelde daarna in een verklaring dat Peng had gezegd veilig te zijn. Het IOC heeft inmiddels voor begin 2022 een afspraak in persoon staan met Peng en verkiest in de tussentijd de weg van ‘stille diplomatie’.

WTA-voorzitter en CEO Steve Simon heeft echter ernstige twijfels of Peng niet wordt onderworpen aan censuur, dwang en intimidatie. Daarom schrapt de tennisbond voorlopig alle Chinese toernooien.

Simon: “Ik kan niet aan onze tennissters vragen om te spelen in een land waarin Peng niet vrij mag praten en schijnbaar onder druk wordt gezet om haar eerdere beweringen tegen te spreken.”

