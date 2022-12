Ondanks zijn grote carrière, wordt Djokovic op de Olympische Spelen achtervolgd door mislukkingen. Na vier pogingen was een bronzen medaille in Peking in 2008 het beste resultaat.

Bij de halve finales in Tokyo 2021 kreeg hij voorlopig de laatste kans, maar tegen Alexander Zverev ging het mis. Achteraf gezien zag Djokovic dat hij er niet goed aan toe was tijdens die wedstrijd.

"Ik heb mijn wedstrijd tegen Zverev in Tokio vaak teruggekeken om erachter te komen wat er mis ging. Tot dat moment speelde ik briljant, maar ik had het gevoel dat ik zowel mentaal als fysiek uitgeput was", aldus Djokovic.

In de strijd om de bronzen medaille tegen Pablo Carreno Busta ging het vervolgens niet beter. Dit leidde tot grote frustratie bij Djokovic, die Tokio uiteindelijk zonder medaille achter zich liet.

Parijs 2024 op legendarisch complex

In 2024 zijn de Olympische Spelen in Parijs en dus kan iedere tennisfan invullen waar er gespeeld zal worden. Uiteraard zullen de banen van Roland Garros het strijdtoneel zijn.

Tegen die tijd is Djokovic al 36 jaar oud, maar toch wil de Serviër er in Parijs nog voor gaan om eindelijk die gouden medaille binnen te slepen. Het zal niet gemakkelijk worden voor Djokovic. Hij won weliswaar twee keer het toernooi van Roland Garros, maar over het algemeen is gravel toch echt zijn minst favoriete ondergrond.

Daar komt bij dat de nieuwe generatie nu toch echt aan het doorbreken is. Jonge spelers zoals Casper Ruud, Carlos Alcaraz en Holger Rune kunnen erg goed uit de voeten op gravel en zullen in Parijs zeker voor hun kansen willen gaan. Het zal dus nog een flinke kluif worden voor Djokovic om zijn carrière te vervolmaken.

