Oorspronkelijk had Djokovic de toernooien in Indian Wells en Miami wel in zijn schema opgenomen. Hij was daarom ook opgenomen in het speelschema van het eerste toernooi.

Toch zijn het weer inreisregels die de voormalig nummer een van de wereld verletten te spelen. De Verenigde Staten staan het ongevaccineerde personen niet toe het land in te reizen. Djokovic had de hoop dat deze regel net op tijd geschrapt zou worden, maar dit was niet het geval.

Naast het toernooi van Indian Wells mist Djokovic ook het toernooi van Miami. Hierdoor loopt de Serviër een hoop punten mis. Djokovic verloor vorige maand zijn nummer-1 positie op de wereldranglijst. Door het missen van deze belangrijke masterstoernooien zal Daniil Medvedev waarschijnlijk uitlopen op hem.

Eerder al ontstond er om Djokovic een enorme rel bij de Australian Open. Ook Roland Garros leek voor hem in gevaar te komen. maar daar lijkt ruimte voor hem te liggen. De Franse overheid schaft volgende week het strenge 2G-beleid af.

