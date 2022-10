"Dat is een van mijn grootste doelen, maar het is pas over twee weken", zei Djokovic. "Allereerst ben ik in Paris Bercy. Het is een van de belangrijkste toernooien van de tour en ik respecteer het."

Ook voor de 21-voudig Grand Slam-winnaar was het vertrek van Roger Federer tijdens de Laver Cup iets heel bijzonders. "Natuurlijk was hij mijn rivaal op de baan", zei Djokovic.

Aan zijn eigen pensioen denkt de Serviër echter nog niet. "Ik weet niet wanneer de tijd zal komen. Ik hoop zo laat mogelijk", aldus de Serviër. De 21-voudig Grand Slam-winnaar wilde niet zijn eigen mening geven over wie de "Goat" (Greatest Of All Time) in het tennis is. Maar hij zei: "Ik ben erg gemotiveerd om geschiedenis te schrijven in de sport."

