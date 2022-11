Koolhof en Skupski waren in de finale in Parijs met 7-6(5), 6-4 te sterk voor het Kroatisch/Amerikaanse duo Ivan Dodgig en Austin Krajicek. De Nederlander stijgt met de overwinning in de Franse hoofdstad van de vierde naar de eerste plaats.

Na afloop is Koolhof verheugd met zijn nieuwe positie op de ATP-ranking. "Dat was een van de doelen die we dit jaar hebben gesteld. De andere doelen waren al bereikt, dus dit betekent enorm veel."

Succesvol seizoen

Het is alweer de zevende titel van het jaar voor de dubbelspecialisten. Eerder werden al toernooien in Canada, Den Bosch, Madrid, Doha, Adelaide en Melbourne gewonnen door het duo.

Een Grand Slam winnen lukte vooralsnog nog niet, al kwamen Koolhof en Skupski wel dichtbij. Tijdens de US Open dit jaar werd de finale verloren van Rajeev Ram en Joe Salisbury.

Dubbelpartner via Instagram

Bovendien was Koolhof succesvol in het gemengde dubbelspel samen met de Japanse Ena Shibahara. Samen pakten zij de eindwinst in Parijs op Roland Garros.

De Nederlander stuurde eerder dit jaar via Instagram een berichtje aan Ena Shibahara of ze met hem wilde dubbelen in Parijs.

"We hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar ik zag haar een paar keer spelen op grandslams en tijdens de Masters, dus ik wist een beetje hoe ze speelde en dacht dat we elkaar goed zouden aanvullen", zei hij destijds.

