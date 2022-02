Drie jaar geleden ging Kyrgios door een diep dal. Onlangs postte hij een foto van zichzelf tijdens de Australian Open in 2019. "Misschien lijkt het alsof ik toen van het leven genoot, maar het was één van de donkerste periodes van mijn leven. Als je goed kijkt, zie je de littekens op mijn rechterarm. Ik had zelfmoordgedachten en moeite om uit bed te komen, laat staan ​​om voor miljoenen mensen te spelen."

De inmiddels 26-jarige tennisser worstelde met zijn verslaving. "Ik was eenzaam, depressief, negatief, misbruikte alcohol en drugs en duwde familie en vrienden van me weg. Ik had het gevoel dat ik met niemand kon praten en niemand kon vertrouwen."

Eenzame strijd

Kyrgios voerde een eenzame strijd. "Ik stelde mijzelf niet open en weigerde hulp van mijn dierbaren. Het dagelijkse leven leek extreem vermoeiend of soms zelfs onmogelijk."

Langzaam wist hij het tij te keren. Iets waar hij nu trots op is. "Ik pushte mezelf om beetje bij beetje positiever te worden. Ik heb mezelf volledig omgedraaid en heb een andere kijk op alles. Niets is meer vanzelfsprekend voor mij. Benut je volledige potentieel en lach. Het leven is mooi."

Voor mensen die zijn verhaal herkennen, heeft Kyrgios een tip. "Ik begrijp dat het moeilijk is om jezelf open te stellen als je jezelf bang of zwak voelt, maar heb niet het gevoel dat je er alleen voor staat. Als je denkt dat je met niemand kunt praten, ik ben er voor je."

Hoofdrol

Kyrgios vervulde een hoofdrol tijdens de Australian Open van dit jaar. Hij won niet alleen het dubbelspel, maar zorgde met zijn grappige soms ook emotionele reacties voor veel opschudding.

De nummer 137 van de wereld heeft volgens kenners de potentie om door te dringen tot de absolute wereldtop. De laatste jaren blijven individuele successen echter uit. Tijdens de Australian Open strandde hij in de tweede ronde tegen latere finalist Daniil Medvedev.

