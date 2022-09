"Ik zou wensen dat deze dag nooit zou komen" - Rafa Nadal

"Beste Roger, mijn vriend en rivaal" zo begint Nadal, "Ik zou wensen dat deze dag nooit zou komen."

"Het is een droevige dag voor mij persoonlijk en voor sport over de hele wereld"

"Het is mij een genoegen, eer en privilege geweest om al deze jaren met jou te delen en zo veel geweldige momenten op en naast de baan mee te maken"

"Ik zie je in Londen" - Rafa Nadal

Nadal vervolgt: "We zullen nog veel meer momenten samen hebben in de toekomst. We hebben nog veel dingen te doen samen, dat weten we.

Voor nu: ik wens je alle geluk met je vrouw Mirka, je kinderen en je familie. geniet van wat er nog komen gaat. Ik zie je in Londen"

Met die laatste zin doelt Nadal op de Laver Cup die van 23 tot en met 25 september op het programma staat en waar naast Federer dus ook Rafael Nadal acte de presence zal geven. Verwacht wordt dat de twee grootheden daar samen zullen dubbelen en dus ook voor het laatst op professioneel niveau de baan zullen delen.











