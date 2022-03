Dat de Grand Slams de afgelopen tijd allemaal hun eigen regels hanteerden, maakte het voor zowel toeschouwers als spelers soms onoverzichtelijk, zo constateert de Spanjaard. Hij ziet de eenduidige regelgeving dus helemaal zitten.

"Ik zeg al langere tijd, dat een wedstrijd van vijf sets meer dan lang genoeg is. Het is helemaal niet nodig om de spelers nog veel langer door te laten spelen en op die manier een beslissing te laten forceren", vervolgt de voormalig nummer twee van de wereld.

Ad

Marathonpartijen zoals die tussen Mahut en Isner behoren tot het verleden. Foto: Getty Images

Tennis Indian Wells | “Het gaat een keer fout” - Nadal vreest voor gewonden door smijten met rackets 2 UUR GELEDEN

ONEINDIG

Bovendien zorgt een dergelijke marathonpartij in de eerste of tweede ronde ervoor dat het de winnaar van die wedstrijd later in het toernooi zal opbreken, zo vindt de Catalaan.

"Het was als een eeuwigdurende verlenging in het voetbal, terwijl het nu met penalty's beslist zal worden."

"Een super tiebreak betekent een enorm spannend slot van een wedstrijd. Echt, ik vind het een geweldig idee!"

WAAR KIJK JE?

Alle wedstrijden van de vier Grand Slams kijk je op Eurosport en discovery+

Tennis Indian Wells | Kyrgios gaat weer door het dolle en smijt racket bijna tegen ballenjongen aan 3 UUR GELEDEN