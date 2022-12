Had jij het enigszins aan zien komen?

"Nee, eigenlijk was het voor iedereen een verrassing denk ik. Ik zit er vrij dicht op en ik heb ze ook best wel veel meegemaakt de afgelopen tijd. De Davis Cup is net geweest, waar Raemon Sluiter ook een rol heeft als assistent-coach. Op de ATP Tour de afgelopen maanden heb ik ze gevolgd en niets wees erop dat dit ging gebeuren. Zo zie je maar weer. Van de buitenkant kan het zo lijken, maar in feite kan het heel anders zijn. Er zijn dus meningsverschillen. Wat dat precies is, is niet helemaal duidelijk, maar dat ze er zijn is wel duidelijk nu."

Ad

Roland Garros | Griekspoor sloopt racket na niet benutten van vier setpoints op rij in tiebreak

Tennis Tennis | Tallon Griekspoor breekt verrassend met coach Raemon Sluiter vanwege verschil in inzicht 3 UUR GELEDEN

Wat is de impact op zijn traject richting en in Australië?

"Het is een vrij abrupte beslissing geweest. Dat zegt wel iets. Raemon is normaal gesproken de baas van alles hier in Nederland. Bij het hele off-season en pre-season was Raemon in charge, want zijn andere coach is niet in Nederland. Die woont in Spanje op Mallorca. Ineens valt degene die het hele voorseizoen zou leiden weg. Dat zal wel impact hebben, want je hebt geen trainingsleider. Dat moet je dan zelf opvangen met je fysieke trainer. Die kan ook een balletje slaan en ballen aangeven, dat is gewoon een fatsoenlijke speler. Maar het is geen tennistrainer."

"Zoals Griekspoor zelf ook aangeeft, wordt het passen en meten en improviseren. Het gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken om met een nieuwe coach naar Australië te reizen, omdat die nou eenmaal niet voor het oprapen liggen. Hij heeft niet zo veel zin om een interim-trainer mee te nemen, dus hij zal het zelf moeten doen. Hij is oud en wijs genoeg om heel veel zelf te kunnen uitvogelen, maar wel of geen trainer heeft absoluut wel impact."

"Dat gezegd hebbende; Dennis Schenk blijft aan. Het zou mij niets verbazen als de komende dagen er van alles omgegooid gaat worden en dat Dennis Schenk wel ineens meegaat naar Australië. Zo niet, dan hangt hij dagelijks aan de telefoon met Dennis om dingen door te spreken. Het heeft impact dat de trainingen niet echt gestructureerd geleid worden door iemand die daar veel verstand van heeft. Maar om te zeggen dat het nu verloren is en dat het allemaal een drama wordt, dat gaat echt te ver."

Wimbledon | Griekspoor speelt goed, maar niet goed genoeg tegen wonderkind Alcaraz

Bij een voetbalteam ben je volkomen kansloos als je zonder coach naar een toernooi gaat. Klopt het dat dit bij tennis minder het geval is?

"Dat is inderdaad minder het geval bij tennis. Spelers kennen de andere spelers en kunnen ook zelf heel goed scouten. Het is maar één persoon die scout en je bent natuurlijk ten eerste met je eigen spel en je eigen tennis bezig. Je hoeft niet een heel team te analyseren zoals bij voetbal, om die vergelijking maar even door te trekken."

"Een speler weet natuurlijk ook hoe de vork in de steel zit en als hij ergens over twijfelt dan is het een simpele kwestie van de telefoon pakken en Dennis Schenk bellen. Neem van mij aan dat hij elke dag gewoon gaat zeggen, ook als hij er niet bij is in Australië, vandaag ga je deze trainingen doen en je fysieke trainer met deze ballen aangeven. het kan wel, maar het is net wat anders."

Heb jij ook het gevoel dat het iets meer vanuit Griekspoor kwam dan vanuit Sluiter?

"Ja, maar uiteindelijk is dat niet anders. Griekspoor is de baas en hij neemt Sluiter aan. Als daar een meningsverschil is en Sluiter hem een bepaalde richting op wilde duwen en Tallon gaat niet mee. Dan is Tallon degene die daar uiteindelijk een streep onder zet en zegt dat het genoeg is geweest. Het is altijd zo dat de speler de beslissing neemt."

"Toch is Griekspoor wel iemand die er echt voor leeft. Hij heeft heel veel raakvlakken met Raemon, ondanks de meningsverschillen die ze nu hebben. Toen ze samen gingen werken, dacht iedereen ook dat die twee echt een geweldige match waren. Ze zijn geobsedeerd door het spelletje en kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden."

"Raemon is wel veeleisend en hij zal je pushen. Naast dat het een geweldig aardige man is. Als hij een stap verder wil zetten, dan zal hij daar zeker wel streng, hard en confronterend in zijn. Dat moet ook wel denk ik. Als een speler daar niet op aanslaat of hij denkt dat dit niet de juiste weg is, dan kan dit gebeuren, ook zo last minute."

"Dan heb je het hele pre-season al gepland. Raemon had alle uren al gepland, maar na de Davis Cup hebben ze gezeten om te bespreken hoe ze het gingen doen. Toen is na een week toch gebleken dat dit het niet is. Er zijn wat details die we nog niet hebben wat nou precies de aard van de meningsverschillen is, dus het is lastig om te zeggen."

AusOpen | Griekspoor verliest bizar punt van tegenstander die om het net heen loopt

Heb jij een naam die je meteen te binnen schoot als opvolger?

"Nee. We hebben hem natuurlijk gevraagd of het een Nederlander moet zijn en wat voor een type coach hij wil. We weten van Tallon dat hij al een team heeft en dat iemand die erbij komt in dat team moet passen. Dat is echt een heel sociaal gezelschap dat altijd samen is en altijd lol aan het trappen is en het heel leuk heeft."

"Het is een moeilijke opgave om iemand te vinden. In Nederland zijn er niet zo veel ervaren coaches. De coaches waar je aan denkt, zijn al bezet of dat zijn mensen waarvan ik niet denk dat Tallon daarnaar op zoek is. Ik vraag me af of er in Nederland op de korte termijn iemand te vinden is."

"Je kan natuurlijk denken aan Sven Groeneveld. Dat is een hele grote naam in de internationale tenniswereld. Hij heeft veel in het vrouwentennis gewerkt, met Sharapova in het verleden en hij is net gestopt bij Andreescu. Daar denk je meteen aan, want het is een Nederlander en een wereldcoach. Tegelijkertijd lijkt dat me niet echt een match met Griekspoor. Het is moeilijk, dus ik weet niet of het gaat lukken in Nederland."

"Ik denk dat het goed zou zijn om een Nederlander te vinden voor hem. Het is een ontzettend eervolle klus. Hij is de nummer 2 van Nederland. Ik denk ook wel dat er in Nederland heel veel mensen staan te popelen om het te doen. Of dat in het buitenland ook zo is, weet ik niet."

Hoe lang kan je zo'n proces uitstellen? Je kunt niet maandenlang met je fysieke trainer blijven werken

"Misschien werkt dat wel. Straks gaat hij naar Australië en blijkt dat het contact op afstand met Dennis Schenk in combinatie met de fysieke trainer prima gaat. Dat hij wat familie meeneemt voor de ontspanning. Zijn broer in dit geval. Ik sluit het niet uit. Hij kan wel op zoek gaan, maar als hij merkt dat het ook werkt zonder. Dat Dennis Schenk 50 procent van het jaar tijdens het gravelseizoen, wat het belangrijkste is voor Griekspoor, er wel bij is. Misschien werkt dat wel. Hij wil in ieder geval geen overhaaste beslissingen nemen."

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

US Open US Open | "Slechtste wedstrijd ooit" - Griekspoor spaart zichzelf niet na vroege uitschakeling 31/08/2022 OM 10:28