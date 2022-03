Zverev kreeg onlangs een voorwaardelijke schorsing van acht weken en een boete van 25.000 dollar opgelegd na zijn uitbarsting richting umpire Alessandro Germani tijdens de Mexico Open.

Tennis | Alexander Zverev uit de Mexican Open gezet na aanval met racket op scheidsrechter

Ad

Chris Evert, winnares van 18 grandslamtitels in de jaren zeventig en tachtig , vindt deze straf van de ATP te licht en constateert net als Serena een dubbele standaard in de strafmaat.

Tennis Tennis | Rafael Nadal pleit voor zwaardere straffen bij wangedrag richting umpires 2 UUR GELEDEN

DUBBELE STANDAARD

In een interview met Christiane Amanpour van CNN was Williams heel duidelijk in haar kritiek . "Er wordt zeker met twee maten gemeten. Ik zou waarschijnlijk in de gevangenis beland zijn als ik dat had gedaan. Letterlijk, geen grap," zei ze gedurende dat gesprek.

Straf te mild

Evert ziet diezelfde dubbele standaard. "De straf was veel te mild. Hij had een maandenlange schorsing opgelegd moeten krijgen. De umpire leek daadwerkelijk gevaar te lopen en dat is een serieuze zaak."

Een vrouwelijke collega van Zverev zou er niet zo gemakkelijk vanaf zijn gekomen, is Evert het met Willams eens: "Ik denk dat de gevolgen voor Serena inderdaad veel zwaarder zouden zijn geweest. De gevangenis gaat misschien wat ver, maar de WTA zou zeker veel strenger hebben opgetreden."

BNP Paribas Open Tennis | Zverev schaamt zich voor gedrag in Acapulco - “Slechtste moment uit mijn leven” 2 UUR GELEDEN