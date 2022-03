Svitolina beleeft zware tijden nu haar land in oorlog is. De loting in de eerste ronde tegen de Russin Anastasia Potapova was dan ook uiterst ongelukkig. Er was veel begrip voor de beslissing van Svitolina dat ze niet in actie wilde komen.

Ze benadrukte dat het niets persoonlijks was tegen de Russische tennisters, maar dat het alles te maken had met het uitblijven van een reactie van de internationale tennisbond. Deze kwam er vlak voor het toernooi alsnog. De ITF sluit speelsters uit Rusland en Wit-Rusland uit van deelname op internationale toernooien, tenzij ze uitkomen onder neutrale vlag.

Kleuren van de vlag

Dit veranderde de mening van Svitolina. De nummer vijftien van de wereld speelde woensdag alsnog haar partij in de eerste ronde. Hierin maakte ze een duidelijk statement. Ze droeg een geel shirt, een gele pet en een blauw broekje; de kleuren van de Oekraïense vlag. De 27-jarige speelster won bovendien overtuigend: 6-2 en 6-1.

"Ik speel hier niet voor mezelf, maar voor mijn land. Ik wil de tenniswereld verenigen en de mensen in Oekraïne en het leger steunen. Elke partij die ik hier win, wordt heel speciaal voor mij", sprak Svitolina na afloop. Eerder gaf ze al aan haar prijzengeld te schenken aan het leger in Oekraïne.

Tweede ronde

In de tweede ronde in Monterrey neemt Svitolina het op tegen Viktoriya Tomova. De Bulgaarse is de nummer 103 van de wereld. Het is niet meer mogelijk om een tegenstander uit Rusland of Wit-Rusland te treffen.



