Tennis | "Er is meer wat we kunnen doen" - Svitolina bedroefd over oorlogssituatie in thuisland

De Oekraïense tennisster Elina Svitolina heeft gezegd dat ze zich bedroefd voelt voor vrienden en familie in haar land terwijl het conflict met de Russische troepen voortduurt. In een exclusief gesprek met Barbara Schett zegt de 27-jarige dat ze zich 'nutteloos' voelt, maar dat ze van plan is haar prijzengeld van komende evenementen aan haar hulporganisatie in haar thuisland te schenken.

"Het is heel moeilijk uit te leggen", antwoordt Svitolina als haar wordt gevraagd naar haar gevoelens: "Elke keer als ik met mijn familie en vrienden praat, is het moeilijk om woorden te vinden voor wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt. Tot op het laatste moment geloofden we niet dat dit oorlog zou beginnen."

Geen elektriciteit, water en eten

"En toen gebeurde alles in de nacht. Sommige van mijn vrienden hebben geen elektriciteit, geen water en geen eten. Ze hebben het echt moeilijk, ze horen constant geweerschoten en het geluid van vliegtuigen en instortende huizen. Het is een afschuwelijk gevoel. Ik kan me niet voorstellen hoe de kinderen zich voelen,'' aldus Svitolina.

De huidige nummer 15 van de wereldranglijst postte gisteren een emotionele brief op haar social media waarin ze haar steun betuigde voor de inwoners van Oekraïne.

Donaties

Als proftennisster is de echtgenote van de Fransman Gael Monfils zich bewust van haar status. Samen met de tennisgemeenschap wil ze vooral media-aandacht genereren voor de oorlog in haar land. Svitolina is blij dat sommige landen al hulp hebben geboden, maar volgens haar kan ook de tenniswereld een steentje bijdragen.

"Er is meer dat de tennisgemeenschap kan doen. We hebben in het verleden gezien dat de tenniswereld samenkomt en de wereld helpt. Zelfs nu kunnen we nog veel meer doen. De tennisgemeenschap kan helpen te begrijpen wat er gebeurt.''

Svitolina zal de komende weken zelf financiële hulp naar haar thuisland sturen: "Ik heb besloten dat ik het prijzengeld van de toernooien hier in Mexico en de VS zal schenken aan het Oekraïense leger en aan humanitaire hulporganisaties. Zo kan mijn land helpen. Dit is op dit moment het juiste om te doen. Ik wil gewoon iets doen en mijn land helpen", zei de in Odessa geboren Svitolina.

