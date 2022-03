Tijdens de wedstrijd tussen Naomi Osaka en Veronika Kudermetova schreeuwde een toeschouwer de woorden "You suck" naar de Japanse. Osaka wilde via de microfoon van de scheidsrechter iets terugzeggen, maar kreeg hier geen toestemming voor. Osaka verloor de wedstrijd kansloos en leek van slag door het incident.

Sindsdien hebben spelers als Andy Murray en Rafael Nadal gereageerd op het incident. Ondanks dat beide heren Osaka steunen, waren ze het erover eens dat dergelijke dingen nou eenmaal gebeuren en dat spelers ermee om moeten leren gaan.

Volgens Evert is er geen sprake van een overdreven reactie bij Osaka: "Ze is een gevoelig mens, maar ik zou het woord overreactie nooit gebruiken. Naomi is aan het leren dat er een paar schreeuwers op de tribune zitten als je voor duizenden mensen op de baan staat. Je moet leren om je daarvoor af te sluiten."

"Helaas moet je een dikke huid hebben, maar je kan een dikke huid hebben tijdens de wedstrijden en toch gevoelig zijn buiten de baan. Je moet leren die gevoelens te balanceren, want schreeuwers zijn er altijd geweest en ik denk dat elke topper er ervaring mee heeft, hetgeen erg verontrustend is", aldus Evert.

Volgens Evert moet Osaka voorkomen dat één moment haar volledig uit de wedstrijd haalt: "Ze moet leren dat een persoon, die misschien te veel gedronken heeft of niet gelukkig is met zijn of haar leven, haar niet dwars moet zitten. Ik hoop dat ze leert dat dit de prijs is die je betaalt voor roem en succes en het spelen voor duizenden mensen. Ik denk dat het een proces is voor haar."

