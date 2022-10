De Australiër coachte Halep van 2015 tot 2021. Onder hem won de 31-jarige onder meer Roland Garros in 2018 en Wimbledon in 2019.

Cahill is er zeker van dat Halep niet heeft valsgespeeld. "Er is absoluut geen kans dat Simona bewust of opzettelijk een middel van de verboden lijst heeft ingenmen. Geen. Nul. Ze heeft zelfs meerdere keren medicijnen laten controleren die door de arts waren voorgeschreven. Als ze het niet zeker wist, nam ze het niet.

Ad

"We geloven allebei in het testprogramma van de ITIA en hebben vaak over het aantal tests gedicussierd, zowel bij toernooien als onaangekondigde tests. Ze heeft dat altijd keurig gedaan, wetende dat andere atleten net zo vaak worden getest."

Tennis Tennis | Zhang komt door kwartfinaleplek in Napels top-100 binnen en schrijft Chinese tennishistorie EEN UUR GELEDEN

"Ik geloof in haar. Dat heb ik altijd gedaan, en ik kan eerlijk gezegd nooit meer zeggen dan nu in dit specifieke geval," zei Cahill.

Wat is Roxydustat?

Roxadustat is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede, dat de aanmaak van erytropoëtine (EPO) verhoogt door de aanmaak van hemoglobine en rode bloedcellen te stimuleren. Roxydustat wordt vaak gebruikt door dialysepatiënten. Daarom is het gebruik ervan in professionele sport ten strengste verboden.

Inname via een pil zou een verhoging van het zuurstofgehalte in het bloed als gevolg kunnen hebben, wat zou zorgen voor een grotere aerobe weerstand. Hierdoor zou een atleet minder snel vermoeid kunnen raken, zowel tijdens trainingen als in wedstrijden.

Roxadustat, of FG-4592, staat op de lijst van stoffen die door het Wereldantidopingagentschap (WADA) is verboden. De stof geldt als een "activator van de hypoxie-induceerbare factor" binnen de soorten erytropoëtines, beter bekend als EPO. Deze vorm van doping is door de jaren heen vaak gezien bij atleten en wielrenners.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | Badosa eerlijk over matig seizoen - "Heb de beste en slechtste ervaringen meegemaakt" 5 UUR GELEDEN