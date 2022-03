De weg terug is nog altijd lang voor de veertigjarige Federer, maar het lijkt erop dat het hele proces naar een rentree nu toch iets sneller verloopt dan eerder was voorzien. Het omschakelen naar een sneller tijdsplan betekent echter nog niet dat we Federer met zekerheid terug zien op de professionele tour.

Federer is nog altijd aan het revalideren, maar heeft volgens zijn trainer Severin Lüthi wel het racket weer opgeraapt. “Roger kan weer wat meer en werkt hard. Niet alleen de spieren in zijn knie of been zijn versterkt, zijn hele lichaam wordt weer fit. Hij volgt een uitgebreid programma”, aldus Lüthi in gesprek met Tages-Anzeiger

Terug op het court

Er staan nog geen sessies met fitnesscoach Pierre Paganini op het programma, maar de twee staan wel weer met elkaar in contact. De veertigjarige Federer wil eerst ervaren hoe het is om weer op een court te staan, voordat hij een nieuwe stap zet. Dat doet hij samen met zijn vrouw Mirka, deelt Lüthi.

“Het is en blijft echter belangrijk voor Roger om het stapje voor stapje aan te pakken. Hij mag een eventuele terugkeer dit keer echt niet overhaasten”, vervolgt de coach, die oprecht niet zegt te weten wat de toekomst voor Federer in petto heeft.

“Ik kan me nog altijd niet voorstellen dat Roger van de partij is tijdens Wimbledon 2022, maar ik ga ook niet zeggen dat het uitgesloten is. Ik zie op dit moment alleen niet hoe dat mogelijk zou zijn.”

Laver Cup

De Zwitserse GOAT speelde zijn laatste wedstrijd tijdens de vorige editie van Wimbledon, toen hij in de kwartfinale verloor van Hubert Hurkacz. Waar Federer nog toe in staat is, zal moeten blijken. Wel lijkt hij nog altijd ambities te hebben, anders kan zijn deelname aan de Rod Laver Cup niet worden verklaard.

Federer heeft toegezegd samen met Rafael Nadal opnieuw het dubbelduo ‘Fedal’ te vormen. De Rode Laver Cup staat echter pas op de agenda voor september.

