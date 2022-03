Federer heeft een optreden in de Rod Laver Cup toegezegd. Hij is van plan om samen met Rafael Nadal het dubbel ‘Fedal’ te vormen. Dat is een moment om naar uit te kijken en naartoe te werken. Maar je komt niet alleen terug voor zijn dubbelpartijtje. De ambities van Federer gaan inderdaad verder dan dat.

“Ik heb een paar weken geleden een mri-scan gehad en het resultaat daarvan was écht heel goed. Ik kan weer serieus gaan trainen en langzaam maar zeker mijn rentree gaan plannen”, aldus Federer in gesprek met de Zwitserse omroep SRF . Hij was erbij op de piste van Lenzerheide om alpineskiën te kijken.

Tijdje duren

Federer is van plan om de komende weken een balletje te slaan met zijn vrouw Mirka, om op die manier het goede gevoel te hervinden en daarna door te pakken. Die doelen kan hij stellen omdat het gelukkig weer goed gaat met zijn knie. “Maar het gaat echt nog wel een tijdje duren”, voegt hij gehaast toe.

Federer kwam tijdens Wimbledon 2021 voor het laatst in actie en is straks dus meer dan een volledig jaar buiten competitie. Desondanks wil hij zelfs als veertigjarige nog niet opgeven; er wordt gericht op een terugkeer einde zomer of begin herfst. Een lange absentie, maar het kon echter niet langer door zoals het ging, benadrukt hij.

Knie weer goed

“Mijn knie lag in puin. Het was echt foute boel. Daarom is het een goede beslissing geweest opnieuw onder het mes te gaan, want op die manier kon het echt niet verder. Mijn knie is nu weer in orde. Het was en is wel zwaar, hoor. Ik liep twee maanden lang op krukken en moest echt weer vanaf nul starten met de opbouw.”

De revaliderende Federer moest in de tussentijd lijdzaam toezien hoe Novak Djokovic op gelijke hoogte kwam en Rafael Nadal zelfs zijn record scherper stelde door zijn 21ste Grand Slam te winnen.

