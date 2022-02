Roger Federer, die met een knieblessure al sinds afgelopen juli langs de kant staat, heeft samen met Australian Open winnaar Rafael Nadal bekend gemaakt dat zij samen zullen uitkomen voor team Europa op de aanstaande editie van de Laver cup. De twee hebben samen al een keer meegedaan met de dubbel voor team Europa, toen zij samen een partij speelden en deze in 3 sets wonnen van Sam Querrey en Jack Sock.

Nadal op roze wolk

Nadal heeft een top tijd achter de rug door de afgelopen editie van de Australian open te winnen van Daniil Medvedev met drie sets tegen 2. Dit nadat hij de eerste twee sets verloor en dus de ultieme comeback maakte. Hiermee zette hij een mijlpaal in het hedendaagse tennis door als allereerste man 21 Grand Slam titels te winnen.

De Laver cup is uniek en ik hou ervan om eraan mee te doen.

Federer al lang aan de kant

Nadat Roger Federer op 7 juli de kwartfinale van de Australian open verloor van de Pool Hubert Hurkacz en daarna zijn derde operatie aan zijn rechterknie was ondergaan, was hij zelf ook op de hoogte van de vele maanden die hij erdoor zou missen. Rafael stuurde Roger na de afgelopen Laver cup een berichtje met de vraag wat hij van het idee vond om samen weer te dubbelen in London. Federer reageerde met:

Natuurlijk, ik ben klaar voor de 'Fedal' comeback!

De twee zullen worden met team Europa aangevoerd worden door 11 keer grand slam winnaar Bjorn Borg en zullen in het O2 stadion in London proberen de titel voor de vijfde keer op rij te verdedigen.

De Laver cup is te zien van 23 t/m 25 september.

