"Een roltrap en een elektrische tandenborstel zijn twee dingen die hun doel blijven bereiken ook als ze stoppen met werken", twitterde Tsitsipas vorige week donderdag. Het levert bijna 5.000 likes op en een enorme lading aan reacties, die variëren van lachen tot het opstarten van een discussie of dit wel echt waar is.

Avocado's

Zijn volgers zijn de tweets inmiddels wel gewend. Een dag later slingert hij de wereld in: "Avocado's zijn niet zo lekker als guacamole". Daarmee doelt hij op de dipsaus waarmee je de vruchtgroente kunt eten. Het typeert zijn Twittergedrag. Soms is het een doordachte opmerking en soms is het zomaar een gedachte die door zijn hoofd ging.



De Griek gaat ook in op maatschappelijke kwesties en zoekt naar een simpele oplossing. "Steden en gemeenten moeten fruitbomen planten, zodat de daklozen iets kunnen eten", schrijft hij op zaterdag 25 juni.

Misvatting

Nog een paar: "Mijn vermogen om te erkennen dat ik ongelijk had, wordt grotendeels bepaald door de houding van de persoon met wie ik ruzie heb." En "Kinderen die denken dat ouders weten hoe dingen werken, is één van de grootste misvattingen in de geschiedenis."

Ook de commercie is hem een doorn in het oog. "Het verrast mij dat boeken tegenwoordig geen advertenties hebben tussen de hoofdstukken door."

Verklaring

Waarom plaatst Tsitsipas zulke tweets? Twee jaar geleden gaf hij een verklaring in Behind the Racquet. "Ik ben geïnteresseerd in verschillende aspecten van het leven. Dit houdt mij creatief en betaalt zicht terug in mijn spel op de baan. Ik geef een Stefanos-draai aan het leven."

"Soms plaats ik dingen op social media die niet iedereen begrijpt. Deze posts drukken mijn innerlijke creativiteit uit. Ik ben filosofisch ingesteld en kom natuurlijk ook uit een land met grote filosofen."

Het zou de Griek niets verbazen als hij in een vorig leven zelf een filosoof is geweest. "Ik weet niet of ik toen Pythagoras of Socrates was, maar ik zou het niet erg vinden om een van beiden te zijn."

