De ATP heeft ook een stok achter de deur gezet. Mocht de LTA wederom Russen en Belarussen weigeren dreigt zelfs hun positie binnen de ATP in gevaar te komen. De reden om spelers te weigeren komt uiteraard voort uit de oorlog, maar het verlengde daarvan was vooral de angst voor een politiek gebaar van spelers, weet The Times te melden.

Als voorbeeld wordt de Russische gymnast Ivan Kuliak gegeven. Hij droeg tijdens een podiumceremonie van een World Cup een shirt met 'Z' erop, het logo dat in verband wordt gebracht met het steunen van de Russische oorlogstroepen. Kuliak werd hiervoor uit de uitslagen geschrapt en mocht een jaar niet deelnemen aan wedstrijden.

Wat tennis betreft was de beslissing van de LTA niet geheel in lijn met de rest. In andere landen tijdens andere ATP wedstrijden konden Russen en Belarussen wel gewoon deelnemen. Tijdens die wedstrijden van de ATP en de WTA zijn er ook nog geen demonstraties geweest.

De kans dat wedstrijden in het Verenigd Koninkrijk dus wel gebruikt zouden worden voor een politiek statement is volgens de tennisassociatie zeer klein. Bij het wederom weigeren van Russische spelers dreigt de ATP zelfs met schorsen van de LTA-toernooien.

De bronnen van The Times noemen ook weerstand vanuit de Britse politiek als één van de redenen waarom Russische en Belarussische spelers tot nu toe geweigerd werden. De boete is in totaal 1 miljoen Amerikaanse dollar. Vijf toernooien hebben elk een boete van 200.000 dollar gekregen: Queen's Club, Eastbourne en de Challengers van Surbiton, Nottingham en Ilkley. De boete komt hard binnen bij de kleinere toernooien waarvan de omzet tot een 2,1 miljoen Britse pond kwam. De boete is dus van van aanzienlijk formaat.

De druk op de wedstrijden van de LTA zet ook vraagtekens bij Wimbledon. De Britse Grand Slam weigerde ook Russische en Belarussische tennisspelers. De ATP is echter niet in staat om de All England Club een boete te geven. Toch zorgt de boete voor de LTA-wedstrijden wel voor vraagtekens bij de maatregelen van Wimbledon.

Reactie LTA

De LTA is al in beroep gegaan tegen de boete: "De LTA is teleurgesteld in deze uitkomst. De ATP heeft geen rekening gehouden met de exceptionele omstandigheden van de Russische inval van Oekraïne, de internationale sportwereld en de reactie van de Britse politiek. De ATP ziet het weigeren van spelers als een simpele breuk van hun regels zonder enkele vorm van empathie voor Oekraïense spelers en de lastige situatie van de LTA in deze omstandigheden."

"De boete heeft een grote impact op het organiseren van wedstrijden en het ontwikkelen van de sport in dit land. We zijn bijvoorbeeld in het eerste kwartaal van 2023 niet meer in staat om tijdens ATP Challenger evenementen spelers uit te nodigen die lager op de ranglijst staan. Helemaal vanwege de mogelijkheid van toekomstige boetes."

De ATP heeft wel aangegeven dat de boete gaat richting humanitaire doelen in Oekraïne.

