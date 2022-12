De fitnesscoach van Carlos Alcaraz is duidelijk over het trainingsschema van zijn pupil: "Tot midden december zijn we vooral bezig met kracht, cardio en het voorkomen van blessures. Na de Abu Dhabi Exhibition ligt de focus op tennis en explosiviteit."

Boy to man

Vorige winter onderging Alcaraz een ware transformatie. Met krachtigere armen, die duidelijk te zien waren in een mouwloze top tijdens de Australian Open, was er een duidelijk verschil in power in het spel van de Spaanse topper. "Zijn fysiek gaat dit keer niet veranderen zoals een jaar geleden, toen hij van een jongen in een man veranderde", legt zijn coach uit.

Lastig 2023

Alcaraz verwacht een lastig 2023: "Ik begin dit jaar als favoriet en dat brengt een hoop druk met zich mee. Ik probeer dit om te zetten in iets positiefs en dat het niet naar mijn hoofd stijgt. Het blijft fantastisch om je eigen idolen te verslaan. Wat er ook gebeurt, het belangrijkste is dat ik plezier heb en dat ik het beste uit mijzelf haal."

ATP

De 19-jarige Alcaraz staat voorlopig ook nog wel aan de leiding van de ATP-ranking. Met een voorsprong van 800 punten op de nummer twee, Rafael Nadal, komt zijn positie niet in gevaar tot het eind van de Australian Open. Vorig jaar was het Nadal die de eerste Grand Slam van het jaar wist te winnen.

