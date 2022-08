Gauff is de op één na jongste speler in de geschiedenis die op nummer één op de ranglijst staat. Sinds de introductie van de dubbelsranking in 1984 is alleen de Zwitserse Martina Hingis (17 jaar en 251 dagen) jonger dan de nieuwe nummer één van de wereld (18 jaar en 154 dagen).

Deze mijlpaal bereikte ze doordat ze haar vijfde dubbeltitel in haar carrière in de wacht sleepte. Samen met haar landgenote Jessica Pegula versloeg ze Nicole Melichar-Martinez en Ellen Perez in de finale van het WTA-Toernooi in Toronto.

Ad

Met Pegula vierde Gauff in februari al een toernooizege op het WTA-toernooi in Doha. Daarnaast won Gauff al toernooien in Parma, Washington en Luxemburg met Caty McNally.

Tennis US Open | Ticketprijzen fors omhoog na aankondiging afscheid Williams 4 UUR GELEDEN

Op Roland Garros dit jaar verloor het Amerikaanse duo in de finale van Caroline Garcia en Kristina Mladenovic.

Gauff bereikte in Parijs ook de finale in het singlestoernooi, maar verloor daarin kansloos van de nummer één van de wereld, de Poolse Iga Swiatek.

Roland Garros | Bekijk in samenvatting hoe Swiatek korte metten maakt met Gauff

"Kan het niet geloven"

Gauff wist aanvankelijk niet dat ze kans had op de nummer 1-positie en moest door haar landgenote en partner erop geattendeerd worden dat ze deze mijlpaal kon bereiken.

"Ik ben sprakeloos. Ik wist niet echt wat ik deze week moest verwachten en wat ik moest doen. Pegula vertelde het me gisteren", zei Gauff na de wedstrijd. "Het maakte me echter niet nerveuzer. Ik denk dat als het een singles was geweest, ik nerveuzer zou zijn geweest."

"Om eerlijk te zijn, als kind wist ik niet eens dat er aparte ranglijsten waren voor enkel- en dubbelspel", gaf ze toe. "Toen ik aan de tour begon en me realiseerde dat ik het goed zou kunnen doen in het dubbelspel... wie zou er nu geen nummer één willen zijn?"

"Ik ben zo blij dat ik haar daar vandaag mee heb kunnen helpen", voegt partner Pegula toe. "Het is een behoorlijk coole reis die we nu maken - ook al ben ik tien jaar ouder. Het is echt spannend", aldus de Amerikaanse.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | Kyrgios eist meer respect van fans die Medvedev uitmaken voor ‘loser’ 9 UUR GELEDEN