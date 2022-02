Alexander Zverev reageerde zijn frustraties af of de umpire na zijn uitschakeling in het dubbelspel op de Mexican Open. De Duitser gaf de schuld van het verlies volledig aan de scheidsrechter . Na een dus vrijwel directe diskwalificatie volgt er nu ook een geldboete voor de 24-jarige tennisser. Inmiddels heeft de nummer drie van de wereld zijn excuses aangeboden: "Het is moeilijk onder woorden te brengen hoe zeer ik spijt heb van mijn gedrag. Ik heb me verontschuldigd bij de umpire, want mijn gedrag tegenover hem was verkeerd en onacceptabel."