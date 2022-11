Sinds de kwartfinale van Wimbledon 2022 is duidelijk dat Djokovic zo nu en dan een geheim goedje tot zich neemt. “Toverdrank”, noemde hij het zelf toen er in Londen naar werd gevraagd. De huidige graskoning koppelde hier de belofte aan dat hij later zou vertellen wat de precieze inhoud van de drinkbus was.

Zo’n vier maanden later is nog altijd onduidelijk waar Djokovic zich te goed aan deed, maar hoeveel langer lukt het hem nog om zijn geheim te bewaren? Dat is de grote vraag nu er beelden opdoken, gemaakt tijdens het Masters-toernooi in Parijs, waarop is te zien hoe zijn team een drankje prepareert

Geprepareerde drinkbus

Kamp-Djokovic opereert op de tribune zo geheim mogelijk, waarna een ballenjongen wordt geroepen om de geprepareerde drinkbus naar het bankje te transporteren waarop de tennisser tijdens de pauzes plaatsneemt. Djokovic neemt het drankje aan om er later van te drinken.

“Wat mij betreft is er niets vreemd aan de hand”,

een boze Jelena Djokovic. “In deze wereld kan iedereen een camera op je richten en niet iedereen zit daar altijd maar op te wachten. Als je iets voor jezelf probeert te houden, is dat blijkbaar het startsein om je af te schilderen als onbetrouwbaar.”

Verborgen agenda

Als antwoord op één van de vele reacties geeft Jelena aan dat er vroeg of laat heus wel wordt verteld wat er gaande is. “Novak zal erover spreken zodra hij er klaar voor is. Het is echt onzin dat mensen tekst en uitleg moeten geven als de tijd daar nog niet rijp voor is, puur en alleen omdat anderen ongeduldig zijn.”

“Heb geduld en hou jullie koest. Denk een beetje meer aan jezelf. Niet alles wat je ziet, staat gelijk aan iets controversieels. Sommige dingen zijn privé, is dat nog toegestaan vandaag de dag?” Los van de inhoudelijke reactie krijgen er ook nog een paar journalisten van langs. Zij worden er door Djokovic’ vrouw van beticht er een verborgen agenda tegen haar man op na te houden.

Isotoonpoeder?

Een mogelijk ingrediënt van het toverdrankje van Djokovic is isotoonpoeder. Dit poeder kan worden gemengd met water om vervolgens te worden opgedronken, als stimulans voor het lichaam om het vocht- en zoutgehalte op peil te houden.

Vooral het feit dat Djokovic het drankje inneemt aan het einde van partijen en niet aan het begin zorgt voor aanwijzingen in deze richting.

