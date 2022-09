Hogenkamp komt uit Doetinchem en dus is de band met De Graafschap niet onlogisch. Bij de Superboeren wordt Hogenkamp de opvolger van Marc Teloh, die in augustus aangaf te willen stoppen bij de club.

Ondanks de ongetwijfeld tijdrovende baan die Hogenkamp te wachten staat, gaf ze aan nog wel te willen proberen kwalificatie voor Roland Garros en WImbledon af te dwingen komend jaar. Hoe serieus en haalbaar deze wens is, zal in 2023 moeten blijken.

Hogenkamp won tijdens haar carrière zestien toernooien op IFT-niveau. Het hoogtepunt van de loopbaan van de Doetinchemse was in 2017 toen ze in de top-100 van de WTA-ranglijst stond. Hogenkamp was toen enige tijd de nummer 94 van de wereld.

