Deze week werd duidelijk dat Novak Djokovic volgend jaar een visum voor Australië zal krijgen en dus na een jaar afwezigheid weer in actie kan komen op de Australian Open. Vorig jaar ontbrak de Serviër omdat hij weigerde zich te laten vaccineren.

Rafael Nadal, die in afwezigheid van Djokovic het toernooi op zijn naam schreef, reageerde tijdens de ATP Finals op het nieuws: "Ik heb altijd gezegd dat het het best is voor de sport als de beste spelers op de baan staan."

"Roger [Federer] is gestopt, ik heb door blessures een hoop Grand Slams gemist en Novak kon vorig jaar niet spelen in Australië. Wat er toen gebeurd is, was een chaos en niet goed voor de sport, maar dat is nu het verleden."

"Het virus lijkt tegenwoordig beter onder controle, toch? Dus waarom niet? Dit is de beste uitkomst voor de sport. Ik ben blij voor hem, het toernooi en de fans", sluit Nadal af.

