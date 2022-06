Op een persconferentie tijdens het Masters 1000-toernooi in Miami eerder dit jaar grapte Ruud over spelen op gras.

"Ik denk dat gras voor golfers is. Mijn voorbereidingen voor Wimbledon vinden meestal plaats op de golfbaan, want daar voel ik me op dit moment prettiger dan op een tennisbaan", aldus de knipogende Noor.

Ad

Ruud, die zelf een fervent golfer is, kijkt er enorm naar uit om aan het grasseizoen te beginnen. Na zijn tweede plek op Roland Garros speelt de Noor vandaag zijn eerste wedstrijd op gras.

Tennis Wimbledon | Van Rijthoven ontvangt wildcard na winst in Libema Open EEN UUR GELEDEN

"Het was een beetje een gekke grap. Er werd mij gevraagd wat ik vind van spelen op gras. Het was bedoeld als een grapje over wat er op Wimbledon zou gaan gebeuren."

"Leuke uitdaging"

"Ik vind het spelen op gras een leuke uitdaging. Het brengt een aantal totaal verschillende aspecten van het spel met zich mee en men moet aan verschillende dingen denken. Maar uiteindelijk zijn de lijnen hetzelfde en is het net even hoog", vertelt Ruud aan Discovery een paar dagen voordat hij op het vliegtuig naar Londen stapte.

De gravelspecialist wijst er ook op sociale media op dat het gewoon een grap was en dat mensen het niet te serieus moeten nemen.

"Neem dit niet te serieus. Het was een grapje en ik begin het nu een beetje zat te worden om zo'n vijf meter achter de baseline op gravel te rennen", aldus Ruud op Twitter.

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers voor eeuwige roem op het heilige gras van WImbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Tennis Tennis | "Ik dacht dat ik het kwijt was" - Mouratglou over beslissing om te stoppen met Williams 2 UUR GELEDEN