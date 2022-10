In september en oktober 2021 wist de huidige nummer 68 van de wereld maar liefst zes Challenger-toernooien te winnen, waarvan vijf achter elkaar. Die geweldige streak leverde hem een plek in de top-100 van de wereldranglijst op. Dankzij die positie was Griekspoor telkens rechtstreeks geplaatst voor Grand Slams.

Maar precies een jaar later zit de klad er volledig in bij de Nederlander. Op 1 augustus stond de Haarlemmer nog op plek 44 van de wereldranglijst, maar doordat hij bij de laatste vier ATP-toernooien waar hij meedeed telkens in de eerste ronde strandde, keldert de Nederland enorm. Afgelopen week moest de Nederlander op het ATP-toernooi in Florence wegens ziekte opgeven tegen de Rus Aslan Karatsev.

De laatste keer dat hij er wel in slaagde om door de eerste ronde heen te komen was op het toernooi van Winston-Salem, een voorbereidingstoernooi op de US Open. Daar verloor Griekspoor in de tweede ronde van landgenoot Botic van de Zandschulp.

Antwerpen

In de hoop om de 'losing streak' een halt toe te roepen speelt Griekspoor deze week dicht bij huis. Hij staat in het hoofdtoernooi van het ATP 250-toernooi in het Belgische Antwerpen. Daar treft hij in de eerste ronde de als vijfde geplaatste Brit Daniel Evans, waar hij een maand geleden nog van verloor bij de Davis Cup.

Ook Botic van de Zandschulp komt in actie in Antwerpen. De Veenendaler neemt het in de eerste ronde op tegen Richard Gasquet of drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka. De Zwitser heeft van de organisatie een wildcard gekregen.

