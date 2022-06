Dit jaar en voorheen bestreken de Masters-toernooien van Rome en Madrid nog slechts zes dagen, maar vanaf volgend seizoen worden dat er twaalf.

De Europese toernooien volgen hiermee de hardcourt-toernooien van Miami en Indian Wells in de Verenigde Staten, die ook over twee weken worden gespeeld. Door de verschuivingen begint het gravelseizoen nu al in begin april met de toernooien in Houston, Marrakech en Estoril.

Ook het Masters-toernooi van Shanghai, dat in het najaar op hardcourt wordt gespeeld duurt vanaf 2023 twaalf dagen.

Historische mijlpaal

Angelo Binaghi, voorzitter van de Italiaanse Tennisfederatie, ziet de stap als een enorm succes en een nieuwe mijlpaal in het Italiaanse tennis.

"Het is een historische mijlpaal waar we al heel lang naar streven. Het was ons in het verleden al twee keer op het allerlaatste moment ontglipt, maar nu is het dan eindelijk gelukt. De upgrade van de Internazionali BNL d'Italia van één naar twee weken vertegenwoordigt een resultaat dat de geschiedenis van tennis in ons land kan veranderen."

"De Internazionali BNL d'Italia is het vlaggenschip van het Italiaanse tennis en de groei zal ook onze commerciële en mediapartners ten goede komen, wat een verdere impuls zal geven aan tennis in ons land. Bovendien zullen, vanuit sportief oogpunt, de mogelijkheden voor onze spelers om op te vallen en om ervaring op te doen toenemen, en zal het de generatie tennissers die zich met de beste spelers in de wereld meten, nog groter worden."

"Laten we nu, in ieder geval voor een dag, genieten van de voldoening dat we dit doel hebben bereikt. Vanaf morgen gaan we weer aan het werk om een ​​toernooi voor te bereiden waar de hele wereld jaloers op is", aldus Binaghi.

