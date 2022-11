Zijn carrière in het enkelspel loopt al een aantal jaar minder voorspoedig. Haase (35) is inmiddels afgezakt naar de 257e plaats op de wereldranglijst. Zijn hoogste notering dateert van tien jaar geleden, toen de Nederlander zichzelf terugvond op de 33e plek.

In het dubbelspel gaat het juist sinds dit seizoen weer beter. In 2022 won hij met Middelkoop al de titel op het ABN Amro World Tennis Tournament en die lijn willen de twee in 2023 gaan doortrekken.

Moeilijk afscheid

Voor de 39-jarige Middelkoop betekent de vaste samenwerking met Haase dat hij afscheid moest nemen van zijn huidige dubbelpartner Rohan Bopanna. Middelkoop vond het lastig om het verbond met de Indiër te beëindigen.

"Het ging heel goed met Rohan, hij is niet alleen een goede speler, maar ook een goede mentor. Ik heb veel van hem geleerd."

Parijs 2024

Haase en Middelkoop hebben twee grote doelen voor de komende jaren, plaatsing voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs en spelen op de ATP Masters.

Middelkoop heeft vertrouwen dat die doelen bereikt gaan worden. "Ik heb bewezen heel goed met Robin te kunnen spelen, we hebben vier titels gewonnen en ook buiten de baan kunnen we het goed met elkaar vinden."

Een definitief afscheid van het enkelspel is voor Haase echter nog niet aan de orde. "Zo nu en dan ga ik nog single toernooien spelen, maar ik ga met Matwé voor mooie resultaten in het dubbelspel", besluit hij bij de NOS.

