"Ik voel fit fit, ik voel me meer zelfverzekerd en bovenal: ik voel me eindelijk gezond! Ik heb geen problemen meer met blessures. Ik voel ben zo gelukkig dat ik eindelijk weer op de baan kan staan en ik kijk heel erg uit naar elke wedstrijd omdat ik weer die drive heb om mezelf te verbeteren."

"Roland-Garros is mijn favoriete toernooi en het voelt altijd goed als ik daar weer ben. Het wordt een beetje anders omdat ik vorig jaar niet speelde, dus we zullen zien. Ik heb meer tijd en wedstrijden nodig om mijn vertrouwen terug te krijgen, dus hopelijk kan ik vorm blijven vinden voordat ik daarheen ga en kan ik er gewoon van genieten omdat dit mijn favoriete toernooi is."

"Ik zal altijd geweldige herinneringen hebben aan mijn titel op Roland-Garros in 2018, want het was mijn eerste Grand Slam en ik had er altijd van gedroomd om Roland Garros te winnen. Het was een prachtige sfeer: zoveel fans steunden me en ik voelde me geweldig. Ik zal dat moment nooit vergeten."

"Als ik weer win, wordt het ook speciaal, want elke keer dat je een Grand Slam wint, is dat heel erg speciaal. Ik ben nu 30, dus ik leg mezelf geen druk op, maar daarom ben ik hier en werk ik hard omdat ik ervan droom om dat weer te bereiken. We zullen zien of het gaat gebeuren."

Simona Halep poseert met de beker in 2018. Foto: Getty Images

Werken met Mouratoglou

"Voordat ik de Mouratoglou Tennis Academy bezocht en mijn samenwerking met Patrick aankondigde, had ik hem nog niet ontmoet. We hadden nooit gepraat en we hadden nooit een connectie, alleen op de academie toen ik daar aankwam."

"Ik had een heel andere perceptie van hem voordat we begonnen samen te werken, en ik was zeer verrast. Ik hou echt van zijn persoonlijkheid, zijn energie en de manier waarop hij tennis ziet."

"Ik was eigenlijk degene die Patrick benaderde om voor te stellen met hem samen te werken. Normaal gesproken vragen goede coaches de spelers niet om met hen samen te werken. Ik vroeg hem of hij beschikbaar was en met mij wilde werken."

"Hij en mijn voormalige coach Darren Cahill zijn verschillend en ik wil geen vergelijkingen tussen hen maken. Ik ben nu ook een ander persoon, dus het is moeilijk te vergelijken, maar ze zijn allebei geweldige coaches."

Serena Williams

"Natuurlijk merkte ik specifieke dingen op die Patrick deed met Serena die indruk op me maakten."

"Een speler gemotiveerd houden die al veel Grand Slams had gewonnen en nog meer wilde winnen, is waanzinnig knap, dus daarom heb ik hem altijd bewonderd. Nu ik hem zelf ken, kan ik me voorstellen hoe hij was met zo'n speler en hoeveel motivatie hij haar bracht om haar te helpen het uiterste uit zichzelf te halen"

Liefde voor de sport

"Patrick heeft me veel motivatie gebracht en geholpen om mijn liefde voor deze sport terug te vinden. Het is een feest om weer op de baan te staan ​​en hard te werken. Alles is veranderd en ik moet me echt aanpassen, maar ik heb het gevoel dat ik het tot nu toe in zo'n korte tijd redelijk goed heb gedaan."

"Ik kijk er naar uit om elke keer om op de baan mijn best te doen om te zien hoe goed ik nog kan zijn."

"We concentreren ons op een aantal dingen. Zo denken we dat ik agressiever kan zijn. Hij gelooft echt dat ik dat kan, en langzaamaan begin ik dat ook te geloven. We werken aan dat aspect, maar we werken ook aan mijn hele spel, niet alleen aan één specifiek ding. Dus alles zou samen moeten komen, als ik het plan goed volg."

"De samenwerking met Patrick betekende ook dat ik een nieuw team moest leren kennen en dat ik zou trainen in Zuid-Frankrijk. Het is een enorme verandering voor mij omdat ik niet meer thuis train. Ik trainde vroeger altijd in Roemenië, dus nu ben ik daar niet meer voor tennis. In het begin was het niet gemakkelijk, maar nu is het een beetje natuurlijk en voel ik me geweldig. Iedereen is heel aardig voor me geweest, dus ik voel me daar thuis."

Ash Barty

"Natuurlijk was ik geschokt toen ik hoorde dat Barty ermee stopte, want ze was de beste speelster ter wereld en ze won alles. Ik wil mijzelf niet met haar vergelijken omdat we verschillende levens hebben. Wat ze al had bereikt, was meer dan wat ik op die leeftijd had bereikt, dus ik kan het niet vergelijken."

"Ik had niet verwacht dat ze met pensioen zou gaan, maar nu ze dat heeft gedaan, betekent het dat ze duidelijk blij is met haar beslissing. Ik wens haar het allerbeste en ze is zo sterk geweest om deze beslissing zo snel te nemen. Iedereen moet voor zichzelf beslissen en daar heeft de rest maar mee te leven."

"Ik heb altijd gezegd dat als ik het gevoel had dat ik niet op het hoogste niveau zou kunnen spelen, ik zou stoppen met tennissen omdat ik dan niet echt in mezelf geloofde. Als je niet echt gelooft, heeft het geen zin om door te gaan, maar nu ik Patrick en het nieuwe team in mijn kamp heb, heb ik een hernieuwd vertrouwen in mezelf gekregen. Ze geloven echt dat ik nog steeds goed kan tennissen, dus het doel is om toernooien te winnen en zo sterk mogelijk te zijn. Ik zal er alles aan doen om dat te bereiken. Ik ben er klaar voor en ik ga er voor de volle 100% voor."

"Als je vraagt hoeveel jaar ik denk dat ik nog in me heb, bekijk ik dat van dag tot dag. Ik wil niet maar één doel stellen. Het doel is gewoon om mezelf voortdurend te verbeteren."

AusOpen | Halep meldt zich zonder setverlies in de tweede week

