De ATP zal vanaf de week van 11 juli off-court coaching testen, waarbij spelers instructies mogen krijgen in kwalificatie- en hoofdtoernooi-wedstrijden in toernooien, waaronder de US Open. Omdat de ATP-Tour deze nieuwe regel test, eindigt dit na de ATP-Tour finals in november.

Verbale en non-verbale coaching is toegestaan ​​zolang het een speler niet onderbreekt of de tegenstander hindert. Verbale coaching is alleen toegestaan ​​als de speler zich aan dezelfde kant van het speelveld bevindt als zijn coach.

Patrick Mouratoglou, die Serena Williams coachte maar zich nu begeeft in het kamp van Simona Halep, tweette dat coaching buiten de baan sowieso al decennialang 'bij bijna elke wedstrijd' plaatsvindt. Kyrgios reageerde fel op de tweet van de Fransman.

"Ik ben het totaal met je oneens. We verliezen nu een uniek aspect wat geen enkele sport had. De speler moet het op de baan zelf uitzoeken, dat is wat er zo mooi aan is. Wat gebeurt er als een hooggeplaatste speler met coach uitkomt tegen een lager geklasseerde speler die geen coach kan betalen?"

Carlos Moya

Eerder sprak tenniscoach Carlos Moya zich ook al uit tegen de nieuwe maatregel van de ATP-Tour.

"Ik ben geen groot voorstander van coaching. Wat tennis tot een bijzondere sport maakt, is het feit dat het de enige sport is waarin je alleen tegen een ander speelt - zonder hulp van buitenaf", benadrukt de voormalig nummer één van de wereld in een interview met de Spaanse collega's van Eurosport.

Zijn werk als coach van Rafael Nadal "moet voor de wedstrijd gedaan zijn. De speler moet dan alle scenario's in het hoofd hebben, want er gebeuren altijd dingen die zeker niet in het script stonden. In die zin ben ik absoluut tegen coaching", zegt Moya, die sinds 2017 deel uitmaakt van het coachingteam van Nadal.

