"Ik hoop dat er concreet actie ondernomen wordt om deze extreme uitspattingen te stoppen. Je kan niet tegen een umpire schreeuwen en ook al is het niet je intentie, je kan niet een racket kapot smijten dat helemaal richting een ballenjongen vliegt", aldus de Belgische voormalig nummer 1 van de wereld.

Henin keek met afschuw naar Zverev die in Acapulco de stoel van de umpire te lijf ging met zijn racket: "Je kan vermoeid zijn, maar beelden zoals die van Zverev mogen we nooit meer zien. Dit is intimiderend en woedend gedrag, dat we streng moeten bestraffen. Hij zou niet op de baan mogen staan vandaag de dag."