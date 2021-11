Henin was zelf negentien jaar jong toen ze de finale haalde op het heilige gras van Wimbledon, maar ze moest toch echt nog twee jaar geduld betrachten voordat die eerste gewonnen Grand Slam een feit was. De Belgische won toen voor het eerst Roland Garros en zou dat later nog drie keer doen.

Henin veroverde in totaal zeven Grand Slams en als je de (roddel)pers soms mag geloven, gaat Raducanu na haar triomf op de US Open minimaal hetzelfde doen. Zoals zo vaak in het vrouwentennis drukt een nieuw gezicht haar neus tegen het venster, maar lang niet altijd wordt het ene succes gevolgd door het andere. Hoe het Raducanu in de toekomst vergaat, is slechts gissen.

“Ik moet zeggen dat ik Emma ook pas tijdens de US Open heb leren kennen. Hoe verder ze komt, hoe meer je over haar gaat lezen en te weten komt over haar achtergrond. Het komt altijd over als een grote verrassing wanneer iemand na een fantastisch succes kiest voor verandering, maar we weten niet wat er achter de schermen gaande was”, aldus Eurosport-expert Henin tijdens een vraaggesprek.

Nieuwe coach

Desondanks maakte de beslissing van Raducanu om te stoppen met trainer Andrew Richardson nogal iets los. Waarom wil je niet door met de coach die je begeleidde naar winst in New York? Het lijkt er inmiddels op dat winnares van de US Open kiest voor een samenwerking met Torben Beltz, die in het verleden onder meer Angelique Kerber bij stond in haar jacht op tennissucces.

Dit is niet het enige aspect van Raducanu dat op de voet wordt gevolgd. In feite kan ze geen stap meer buiten de deur zetten of ze staat in de spotlights. Daar komt nog bij dat de tennisster extra ogen op zich weet gericht vanuit Canada, waar ze is geboren, China vanwege haar moeder en Roemenië dankzij haar vader. Iedereen probeert een stukje van het succes te claimen. En iedereen hoopt op meer.

Henin: “Het gaat snel met Emma, heel erg snel. Tussen Wimbledon en de US Open is haar wereld op z’n kop komen te staan. Daar zal ze mee moeten leren omgaan. Dat gebeurt altijd als een jong talent uit het niets een Grand Slam wint, want alles en iedereen is verbaasd. Het wordt voor Emma iets om mee te leren omgaan.”

“Ik was ontzettend onder de indruk van haar energie, haar frisheid, haar houding op de baan. Ze oogde zelfs volwassen. Ik heb echt genoten van het vrouwentoernooi in New York en in de komende maanden gaan we zien wat Raducanu echt te bieden heeft. Vergeet niet, ze is nog heel jong. We moeten Emma de tijd gunnen, want er komt van alles op haar af.”

Uitstraling en imago

“Denk alleen al aan haar uitstraling en imago, aan het merk dat ze vanzelf wordt. Ik denk dat dit vandaag de dag één van de grootste valkuilen is van een profloopbaan. Het kan best een beetje eng zijn. Zoals ik al zei, ik ken Emma niet persoonlijk, maar je zelfbeeld is iets dat je moet managen en tegenwoordig ben je daar veel tijd en energie aan kwijt.”

“Ik moest dat spelletje ook spelen tijdens mijn carrière, maar dat was op een compleet ander niveau vergeleken met nu. Wie en wat je wilt zijn, wordt steeds belangrijker. Uiteindelijk kan het zelfs een obstakel vormen voor je sportieve prestaties omdat het zo veel energie kost. Sponsoren willen iets van je, je bent interessant voor de media… Hoe kun je op beide fronten succesvol zijn? Dat is een uitdaging.”

“Het is ook een uitdaging die een nieuwe generatie speelsters moet aangaan”, vervolgt Henin. “Een jonge speelster als Raducanu zal dat allemaal moeten gaan ontdekken. En dan worden er vanuit het kringetje om je heen ook altijd weer zaken belangrijk gevonden.”

“Waar focus je je op, hoe ga je hier mee om? Dat is een leerproces. Ik vind het soms een beetje eng wat er allemaal bij komt kijken voor jonge speelsters die hun doorbraak beleven en zo snel grote successen vieren op de tennisbaan. Het wordt moeilijk voor Emma om zich de komende tijd in dit geweld staande te houden.”

