De 26-jarige Rus is sinds eind maart uitgeschakeld door een hernia, maar is hersteld bereidt zich voor op zijn rentree tijdens het Genève Open in Zwitserland dat deze week op het programma staat

In zijn eerste gesprek met verslaggevers werd de US Open-kampioen gevraagd naar zijn mening over de beslissing van de All England Club, die atleten uit Rusland en Belarus weert van het prestigieuze toernooi. ""Er is veel over gepraat. Ik heb gewoon geprobeerd te volgen wat er gebeurt, omdat ik geen beslissingen hoef te nemen. "Het gaat nu om Wimbledon zelf, de ATP en misschien is de Britse regering er zelfs bij betrokken."

Lastige situatie

"Het is een lastige situatie en zoals elke situatie in het leven: vraag je hondred spelers en nog zal iedereen een andere mening geven."

"Als ik kan spelen dan zal ik blij zijn om op Wimbledon te spelen. Ik hou van dit toernooi. Als ik niet kan spelen, dan ga ik andere toernooien spelen en me goed voor te bereiden op volgend jaar als ik de kans krijg om weer van de partij te zijn."

"Zeer oneerlijk"

Veel van 's werelds beste spelers hebben zich publiekelijk verzet tegen het verbod, waaronder zowel Rafael Nadal als Novak Djokovic

"Politiek en sport moet je niet met elkaar vermengen", sprak Djokovic zich uit tijdens een persconferentie rondom het Servië Open. "Ik blijf oorlog altijd veroordelen. Ik ben zelf een kind van de oorlog. In Servië weten we allemaal wat er in 1999 gebeurde. Ik weet hoeveel emotionele schade dat aanricht. Toch kan ik de beslissing van Wimbledon niet steunen. Ik denk dat het een gek besluit is."

Djokovic weet hoe het is om te worden uitgesloten van een tennistoernooi. Zo mocht hij in januari niet meedoen aan het Australian Open, omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Sindsdien kwam hij nauwelijks meer in actie en moest hij zelfs tijdelijk zijn nummer één-positie afstaan aan Medvedev.

Weinig contact met spelers

Medvedev zegt dat hij nu pas de kans krijgt om met enkele van zijn collega-professionals te praten over wat er misschien of niet gaat gebeuren in de komende maanden.

"Sinds ik uit de running ben, heb ik met geen van hen persoonlijk gesproken. Deze week is de eerste keer dat ik met spelers kan praten."

"Ik weet nog steeds niet of deze beslissing nu al definitief is. Voor zover ik weet is het nog niet 100% duidelijk of er nog beslissingen gemaakt moeten worden of dat de keuze nu al vaststaat.

