De tour heeft besloten dat coaching onder bepaalde regels kan plaatsvinden. Zo moet de trainer op een speciaal daarvoor bestemde plek gaan zitten en van daaruit zijn verbale en non-verbale instructies geven

Op de vraag wat hij van de nieuwe regel vindt, is de Amerikaan zeer duidelijk. "Ik vind het een domme regel, want tennis is in de oorsprong een individuele sport."

"Tennis is even mentaal als fysiek, en een groot deel van de sport bestaat uit dat jij het op de baan in je eentje moet uitvinden."

"Ik vind het belachelijk dat je zowel mentaal als analytisch slecht kan zijn, en dat je niet zelf op nieuwe tactieken kunt komen, en dat iemand je moet vertellen wat je moet doen. Ik haat dat", aldus Fritz.

"Het is een examen"

Ook Carlos Moya, coach van Rafael Nadal, vindt de nieuwe regel net als Fritz geen goed idee.

"Ik ben geen groot voorstander van coaching. Wat tennis tot een bijzondere sport maakt, is het feit dat het de enige sport is waarin je alleen tegen een ander speelt - zonder hulp van buitenaf", benadrukt de voormalig nummer één van de wereld in een interview met de Spaanse collega's van Eurosport.

Zijn werk als coach van Rafael Nadal "moet voor de wedstrijd gedaan zijn. De speler moet dan alle scenario's in het hoofd hebben, want er gebeuren altijd dingen die zeker niet in het script stonden. In die zin ben ik absoluut tegen coaching", zegt Moya, die sinds 2017 deel uitmaakt van het coachingteam van Nadal.

"Het is net een examen. De leraar kan je helpen, maar als het examen eenmaal begint, sta je er alleen voor", zegt Moya. Het is absoluut cruciaal "dat de speler voor zichzelf denkt", aldus de Spanjaard.

