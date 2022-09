Volgens Mats Wilander heeft Roger Federer met zijn atletische vermogen de sport veranderd. Bovendien is dankzij de Zwitser de manier waarop er wereldwijd tegen het tennis wordt aangekeken gekanteld.

Tennis | "Hij veranderde de sport" - Mats Wilander over afscheid Roger Federer

Ad

"Hij was niet alleen de beste tennisser van zijn generatie, hij werd ook meerdere jaren verkozen tot een van de grootste sporters ter wereld. Dat is iets dat Bjorn Borg, Pete Samprs of Rod Laver nooit gelukt is."

Tennis Tennis | "Hij veranderde de sport" - Mats Wilander over afscheid Roger Federer 2 UUR GELEDEN

AMBASSADEUR

"Hij domineerde niet alleen het tennis", vervolgt Wilander zijn lofzang, "maar hij speelde het spel op een manier die we tot dan niet voor mogelijk hielden. Zijn voetenwerk was zo vloeiend, zo atletisch. Hij hoort in het rijtje thuis met Michael Jordan, Pele en Nadia Comeneci."

"Hij is misschien niet de allerbeste tennis aller tijden, maar wel de populairste en de sports belangrijkste ambassadeur. Hij bracht het tennis in huiskamers waar het daarvoor nooit geweest was."

"Het is heel jammer dat we hem straks nooit meer op de baan zullen zien. Ik denk ook dat Rafael Nadal en Novak Djokovic hem gaan missen. Die rivaliteit was voor hen ook heel belangrijk. Federer daagde ze uit. John McEnroe heeft altijd aangegeven nooit meer zo goed te zijn geweest, nadat Borg stopte, dat zou bij Nadal en Djokovic misschien ook wel op kunnen gaan."

"HET WORDT FENOMENAAL!"

Ook Barbara Schett is van mening dat de hele wereld Federers impact op de sport zal herinneren en kijkt uit naar zijn afscheid tijdens de Laver Cup: "Het wordt fenomenaal! Het is zo speciaal om de Grote Vier (Federer, Nadal, Djokovic en Andy Murray) in één team te zien."

Federers landgenote verwacht in Londen een geweldig ontvangst voor de spelers. "Ik was er de afgelopen jaren bij en er heerst op dit toernooi zo'n fantastische atmosfeer. Die zal dit jaar alleen maar beter zijn. Het dak gaat er misschien wel af in de O2 Arena."

"Iedereen wil Federer nog een laatste keer zien. Het gaat voor hem heel emotioneel worden, want iedereen zal er zijn, Rod Laver, Bjorn Borg, John McEnroe, en hij zal gefêteerd worden."

WAAR KIJK JE?

De Laver Cup zal het laatste toernooi zijn van Roger Federer en het is live en exclusief te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+ en mis geen seconden van het afscheid van deze tennislegende.

Tennis Haarhuis: “Federer geen tennisicoon, maar sporticoon” 21 UUR GELEDEN