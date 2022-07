"Het is echter nog te vroeg om te zeggen of hij daar al dan niet aan de start kan komen", aldus de woordvoerder.

Op 3 juni verdraaide Alexander Zverev ongelukkig zijn enkel in de halve finale van de Franse Open tegen Rafael Nadal, de uiteindelijke winnaar in Parijs. De Duitser scheurde daarbij drie ligamenten in zijn rechterenkel.

Hoewel de nummer twee van de wereld pas onlangs is gestopt met het gebruik van krukken, weerhoudt deze korte tijd Zverev er niet van om te geloven om zijn comeback te maken op de US Open, die eind augustus begint. Mocht Flushing Meadows te vroeg komen, dan zouden als alternatief de groepswedstrijden in de Davis Cup op het programma staan.

"De Davis Cup in september lijkt realistischer, maar we duimen dat het eerder klaar zal zijn", aldus de woordvoerder. "Dus hij zou daarvoor nog een paar toernooien moeten kunnen spelen."

"Te snelle comeback kan gevaarlijk zijn"

Een paar weken terug gaf Zverev in een exclusief interview met Eurosport een kijkje in zijn revalidatie.

"De revalidatie verloopt heel positief. Ik boek elke dag belangrijke vooruitgang en ik kijk uit naar de volgende taken die me steeds dichter bij de tennisbaan brengen. Een exacte datum voor een comeback is nog niet vastgesteld, maar ik werk elke dag om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk gaat gebeuren."

"Natuurlijk wil je zoveel mogelijk trainen, maar je moet het niet overdrijven. Ik moet heel goed naar mijn lichaam luisteren en weten wanneer ik mijn grenzen heb bereikt. Ik ben gewend om bijna elke dag het maximale uit mezelf te halen, zowel op de training als in wedstrijden. Overschrijding hiervan zou nu contraproductief kunnen zijn."

Winnen

"Ik wil elk toernooi dat ik speel winnen. Dat is mijn karakter, ik ga niet naar evenementen alleen om deel te nemen. Daarom zal ik spelen wanneer ik weer voel: ik kan dit toernooi winnen."

"Of het eerste toernooi een Grand Slam is of niet, ligt niet aan de omvang van het evenement, maar aan mijn comfort op het veld. Dat is voor mij het belangrijkste."

Roland Garros | Zverev in rolstoel van de baan na verzwikking van de enkel

