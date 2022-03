De Spaanse gravelkoning moest zaterdag alle zeilen bijzetten om zijn jonge landgenoot van zich af te schudden, maar na ruim drie uur lukte het de 21-voudig grandslam-winnaar om door te dringen naar de finale van Indian Wells, die hij uiteindelijk zou verliezen van de Amerikaan Taylor Fritz.

Nadal vertelde na afloop dat hij de wedstrijd tegen Alcaraz benaderde alsof hij "tegen een speler uit de top-acht speelde." Daarnaast gaf de Spanjaard aan dat Alcaraz alles heeft om een groot kampioen te worden. "Hij beschikt over alle shots in het tennis. "Hij kan heel agressief spelen, hij kan verdedigend spelen omdat hij supersnel is en hij kan geweldige ballen verdedigen."

"Als hij agressief speelt, is het natuurlijk moeilijk om hem te stoppen omdat de kwaliteit van zijn bal erg hoog is. Ik denk dat hij alle ingrediënten heeft om een ​​geweldige kampioen te worden. Ik ging de wedstrijd niet nerveuzer in omdat ik tegen een jonge speler moest spelen. Ik behandelde het alsof ik tegen een speler uit de top acht speelde, dat was mijn gevoel voorafgaand aan de partij."

Superster in wording

Alcaraz heeft ondanks zijn jonge leeftijd al twee ATP-titels op zijn naam staan, waaronder de Rio Open die hij in februari won. Nadal, een jeugdidool van Alcaraz, gelooft dat de nummer 19 van de wereld zich alleen maar zal blijven verbeteren.

"Als je jong bent, als je voor het eerst nieuwe ervaringen opdoet, is alles nieuw. Je speelt in stadions, tegen tegenstanders, in toernooien waar je nog maar een of twee jaar geleden naar keek op tv.

"Je bent opgewonden. Je hebt de passie. Je hebt niets te verliezen. Hij staat aan het begin van dit proces. Het lijkt erop dat hij nederig genoeg is om hard te werken en te begrijpen dat als je een grote kampioen wil worden, dat de enige manier is om je tijdens je carrière te blijven verbeteren. Dat is wat ik heb geprobeerd. Ik geloof echt dat hij dat doet. Ik twijfel er niet aan dat hij een grote gaat worden. Dat is hij trouwens al."

